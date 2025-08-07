jueves, agosto 7, 2025
General

Concierto aniversario de Coral Reencuentro

Se llevará a cabo este sábado a las 20:30 hs., en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

0
La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar del Concierto Aniversario de Coral Reencuentro, que se llevará a cabo este sábado a las 20:30 hs., en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

La reconocida agrupación coral local, dirigida por el Prof. Amílcar Bergera, celebra 37 años de trayectoria ininterrumpida en la actividad coral, compartiendo con el público un espectáculo abierto y gratuito.

En esta ocasión tan especial, acompañarán como invitados el Conjunto Vocal Indecorus (dirigido por Mauro Choque) y el Coro Orfeón Madrigal Junín (bajo la dirección de Mercedes Capurro), enriqueciendo la velada con su participación.

El ingreso será libre y gratuito, con apertura de sala a las 20:00 hs., hasta completar la capacidad disponible de la sala.

