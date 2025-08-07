En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de las direcciones de Cultura y Deportes, y el programa Envión; invitan a toda la comunidad a participar de una jornada recreativa al aire libre para celebrar el Día de la Niñez.
El encuentro se realizará el domingo 10 de agosto a las 15 hs., en la zona de juegos del Parque General San Martín, con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia: actividades deportivas, juegos, inflables, ludoteca, talleres artísticos y muchas sorpresas más.
La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.
Se sugiere llevar mate, reposera y muchas ganas de jugar y compartir.
Para más información, podés seguir las redes oficiales de Cultura: @cultura_9dejulio
Celebrarán el Día de la Niñez en el parque General San Martín
Este domingo, desde las 15 hs.
