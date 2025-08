Pablo Petrecca: “Este 7 de septiembre elegimos entre el abandono del conurbano y los modelos de gestión del interior”

El intendente de Junín y actual candidato a senador por el espacio Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, dialogó en la mañana de este martes con Gustavo Tinetti en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV. En una entrevista a fondo, repasó sus propuestas, analizó el vínculo con la gestión provincial y planteó un modelo de transformación “desde el interior productivo”.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el reciente cruce con el gobernador Axel Kicillof, durante una visita del mandatario a Junín para inaugurar un Centro de Atención Primaria de la Salud. Según relató Petrecca, tras expresar públicamente su deseo de que la visita marque un “punto de inflexión” en la relación con la Provincia, el gobernador desvió la conferencia hacia “cuestiones políticas del pasado”.

“Fue una falta de respeto a los vecinos de Junín y por eso me retiré. Yo esperaba hablar del presente y del futuro, no volver al 2019. Estamos en el segundo semestre de 2025 y necesitamos gestión, no discursos ideológicos”, señaló.