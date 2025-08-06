jueves, agosto 7, 2025
5 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 7, 2025
5 C
Nueve de Julio
Tenis

Mariano Navone logró una gran remontada ante Struff y avanzó en la qualy de Cincinnati

El argentino, oriundo de Nueve de Julio, venció al alemán Jan-Lennard Struff por 6-7(5), 6-2 y 6-4 en la primera ronda del Cincinnati Open. El encuentro se disputó en la tarde de este 6 de agosto en el Linder Family Tennis Centre.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Mariano Navone dio el golpe este miercoles en el inicio del ATP Masters 1000 de Cincinnati al imponerse en tres sets al experimentado alemán Jan-Lennard Struff, en un partido que marcó su debut en este prestigioso torneo estadounidense. El argentino, nacido en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio, logró una valiosa victoria por 6-7(5), 6-2 y 6-4 tras dos horas y 18 minutos de juego.

El encuentro se disputó durante la tarde de este 6 de agosto en el Linder Family Tennis Centre, sede histórica del Cincinnati Open, fundado en 1899.

Aunque Navone cedió el primer set en un ajustado tie-break, supo reponerse con carácter y buen tenis, dominando con solidez los dos siguientes parciales para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Struff, oriundo de Warstein, Alemania, y conocido por su potente saque y trayectoria en el circuito, partía como favorito por su mayor experiencia en este tipo de torneos. Sin embargo, Navone mostró un gran nivel físico y mental para revertir el resultado y lograr uno de los triunfos más importantes de su carrera hasta ahora.

El Cincinnati Open es el séptimo ATP Masters 1000 de la temporada y reúne a los mejores tenistas del mundo. El torneo se disputará del 7 al 18 de agosto y cuenta con figuras como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz y el vigente campeón Jannik Sinner.

Con esta victoria, Mariano Navone continúa consolidando su crecimiento en el circuito y se ilusiona con seguir avanzando en el exigente cuadro del torneo estadounidense.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5941

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR