Mariano Navone logró una gran remontada ante Struff y avanzó en la qualy de Cincinnati

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mariano Navone dio el golpe este miercoles en el inicio del ATP Masters 1000 de Cincinnati al imponerse en tres sets al experimentado alemán Jan-Lennard Struff, en un partido que marcó su debut en este prestigioso torneo estadounidense. El argentino, nacido en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio, logró una valiosa victoria por 6-7(5), 6-2 y 6-4 tras dos horas y 18 minutos de juego.

El encuentro se disputó durante la tarde de este 6 de agosto en el Linder Family Tennis Centre, sede histórica del Cincinnati Open, fundado en 1899.

Aunque Navone cedió el primer set en un ajustado tie-break, supo reponerse con carácter y buen tenis, dominando con solidez los dos siguientes parciales para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Struff, oriundo de Warstein, Alemania, y conocido por su potente saque y trayectoria en el circuito, partía como favorito por su mayor experiencia en este tipo de torneos. Sin embargo, Navone mostró un gran nivel físico y mental para revertir el resultado y lograr uno de los triunfos más importantes de su carrera hasta ahora.

El Cincinnati Open es el séptimo ATP Masters 1000 de la temporada y reúne a los mejores tenistas del mundo. El torneo se disputará del 7 al 18 de agosto y cuenta con figuras como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz y el vigente campeón Jannik Sinner.

Con esta victoria, Mariano Navone continúa consolidando su crecimiento en el circuito y se ilusiona con seguir avanzando en el exigente cuadro del torneo estadounidense.