Padre Daniel Camagna: “Dios es amor, no alguien que nos pone zancadillas para probarnos”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, la programación radial y televisiva se detiene por un instante para dar paso a un momento distinto, introspectivo, profundo. En Modo Jubileo, el Padre Daniel Camagna ofrece un espacio de reflexión que busca ir más allá de la pantalla y el ruido cotidiano, para conectar con lo esencial: el alma, el crecimiento interior, y la esperanza.

En la edición de este jueves, el sacerdote abordó dos palabras cargadas de sentido: prueba y crisis. Términos que muchas veces usamos indistintamente, pero que, al ser puestos bajo la lupa de la fe y del análisis teológico, adquieren nuevas dimensiones. “No son pruebas que Dios nos manda”, advirtió el padre Daniel, aludiendo a una concepción errada que suele circular en contextos de dolor. “Dios no es alguien que anda poniendo zancadillas para ver cuánto resistimos”, agregó.

Citó al reconocido Padre Mamerto Menapace para ilustrar mejor la idea: “Dios no prueba, comprueba”. Es decir, las circunstancias de la vida revelan lo que somos, cómo reaccionamos, cómo estamos. Y en medio de esas situaciones límite, podemos ver más claramente nuestras fortalezas, fragilidades, y necesidades de transformación. “Las pruebas no tienen tanto que ver con un examen de parte de Dios, sino con una comprobación interior”, explicó.

En esa línea, el padre Daniel relacionó el concepto bíblico de prueba con el de crisis. Situaciones donde todo parece desarmarse, caerse o romperse, donde surgen el dolor, la incertidumbre, la pérdida. Sin embargo, sostuvo que “toda crisis puede ser asumida, puede ser redimida” y que evitarla o negarla solo posterga el proceso de sanación. Citó a San Ireneo de Lyon: “Lo que no se asume, no se redime”. Así, invitó a no tenerle miedo al dolor, sino a transitarlo con honestidad, acompañamiento y compasión.

En ese sentido, trajo a colación el reciente caso de una familia vinculada a medios de comunicación que perdió trágicamente a una niña en un accidente en Estados Unidos. “Mejor ejemplo, imposible”, dijo. “Porque expresa lo inexplicable, lo infinitamente doloroso. Y en esos momentos, lo primero no es la explicación, sino el desahogo, la contención, el llanto, la compasión.”

“El primer paso para sanar es dejarse ayudar. Y luego, con el tiempo, el recuerdo. No el olvido. El recuerdo como cicatriz, como marca que ya no duele como antes, pero que nos acompaña”, señaló. Afirmó que un duelo saludable se nota cuando el recuerdo deja de ser solamente llanto y se convierte en agradecimiento, en sonrisa.

Para cerrar, volvió sobre el sentido profundo del jubileo: “Es volver a empezar. Como en el truco, barajar y dar de nuevo. Es tiempo y espacio de renovación. Y en ese proceso, menos pantalla y más riqueza interior.”

La cita con el Padre Daniel Camagna es todos los jueves a las 9:30 por Cadena Nueve, Máxima 89.9 FM y TV Visión Plus. También se puede revivir cada programa en el sitio YouTube Cadena Nueve, donde se comparte cada mensaje de Modo Jubileo, una propuesta que invita a repensar la vida con profundidad, desde la fe y el amor al prójimo.