Juan José Belloni: ‘La política debe dejar de ser un lugar de odio y de ataques para convertirse en unidad de intereses para hacer crecer a la sociedad’

En una entrevista distendida pero profunda, el Dr. Juan José Belloni, hombre de familia, profesional comprometido con la salud pública, ganador en ‘Los 8 escalones’, programa de Canal 13, contó los motivos que lo llevaron a ser nuevo actor en la política local.

En ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y TV Visión Plus, comenzó la conversación con una anécdota familiar cargada de emoción: el origen de su nombre, un homenaje a su padre y a su tío, dos figuras significativas en su vida. “Juan, por mi papá, Juan Belloni, y José por mi tío Juan José, hermano mayor de mi madre”.

Belloni también compartió parte de su rutina diaria como médico clínico en Nueve de Julio, donde atiende desde temprano en su consultorio: “Trabajo desde las 8:30 hasta la 1, siempre con un café en mano para aguantar la mañana”.

Vocación de servicio: de la medicina a la política

“Lo que me llevó a estudiar medicina fue la vocación de servicio de mi madre, que fue asistente social. Aprendí de ella la empatía y el compromiso con el otro”, relató. El profesional estudió en la Universidad de Buenos Aires, institución que defiende con firmeza: “La universidad pública es uno de los grandes diferenciadores de Argentina en el mundo. Pero debe ser transparente y eficiente para sostenerse como tal”.

Además de su trayectoria médica, participó durante una década en investigación clínica, lo que lo llevó a vincularse con instituciones internacionales como Harvard, donde asistió a reuniones científicas. “Fue una experiencia enriquecedora, no solo por lo académico, sino por ver cómo se articulan ciencia y gestión en otros contextos”, destacó.

El desafío del sistema de salud en ciudades intermedias

Belloni eligió su especialidad pensando en la posibilidad de ejercer en ciudades medianas. “La clínica médica permite una práctica profesional versátil, tanto en una gran ciudad como en Nueve de Julio. Pero la superespecialización es difícil de radicar en el interior. Por eso necesitamos sistemas ágiles de derivación y trabajo interdisciplinario”, analizó.

Destacó como ejemplo positivo el servicio de hemodinamia de la Clínica Independencia, “uno de los mejores del país, logrado por un grupo de profesionales comprometidos”, al señalar ese avance como ejemplo y compromiso con la medicina y sus pacientes

“La política no puede ser solo destrucción, necesitamos construir”

Al ser consultado por su paso a la política, Belloni fue claro: “No se trata de una decisión espontánea. María José Gentile, actual intendenta y colega médica, me invitó a participar de un espacio con gente que tiene ganas de trabajar en serio. Me sumé porque creo que podemos aportar”.

Su visión del Concejo Deliberante es crítica pero esperanzadora: “Hoy hay demasiado debate estéril. Hay que dejar atrás las discusiones vacías y enfocarse en proyectos reales. El Concejo debe ser un lugar de construcción, no de destrucción”.

Resaltó la figura de Pablo Bonfiglio, cabeza de lista de “Somos Buenos Aires”, como “una persona preparada, con formación y visión para gestionar”. Y remarcó que el equipo está conformado por “personas de trabajo, con experiencia, que quieren que las cosas pasen”.

Un llamado a construir consensos

“La política debe dejar de ser un lugar de odio y de ataques. Hay que identificar los intereses que nos unen y trabajar en ellos. En este contexto, donde Nación, Provincia y Municipio enfrentan enormes desafíos, necesitamos sumar esfuerzos”, señaló Belloni.

También hizo hincapié en la articulación entre lo público y lo privado: “Hay proyectos que requieren inversión mixta. Para eso hace falta regulación, control y transparencia. El Concejo Deliberante debe ser el ámbito donde esto se debata seriamente”.

Del consultorio al recinto, con las mismas convicciones

Juan José Belloni cierra con un mensaje claro: “No dejo la medicina, quiero llevar al Concejo la experiencia que me dio escuchar durante 25 años a los vecinos. Entiendo el dolor, las necesidades y las esperanzas. Y quiero trabajar para que 9 de Julio sea una ciudad mejor para todos”.

En su primera entrevista como candidato, el médico mostró una combinación de claridad conceptual, compromiso social y vocación de diálogo que apunta a enriquecer el debate político local. “La gente debe involucrarse, conocer a los candidatos y exigir propuestas concretas. Nosotros estamos para eso”, concluyó.