Alejandro Franco, candidato a senador por Los Libertarios: “Queremos que la Cuarta Sección no sea un apéndice del conurbano”

Alejandro Franco, oriundo de Junín y cabeza de lista para el Senado provincial por el Partido Libertario, participó de una extensa entrevista con Gustavo Tinetti, conductor de “Despertate”, por Cadena Nueve. Acompañado por la réplica de Máxima 89.9 y la señal TV Visión Plus, Franco presentó sus propuestas y visión para la Cuarta Sección Electoral, y explicó su respaldo al rumbo económico nacional.

“Soy Alejandro Franco, de Junín, y voy a encabezar la lista de senadores por el Partido Libertario. Creo que desde la Cuarta debemos reivindicar un modo de vida que nuestros padres nos legaron, y que el kirchnerismo ha atacado sistemáticamente, destruyendo salud, seguridad y economía”, afirmó al inicio de la charla.

El candidato remarcó que “la Cuarta no puede convertirse en un apéndice del conurbano”, y que muchas localidades de la región están naturalizando problemas que antes no existían. En particular, se refirió a 9 de Julio, destacando la emergencia hídrica —para la que se solicitó una prórroga— y la necesidad de retomar el embellecimiento del centro urbano con líneas de crédito para microemprendedores.

Respecto a la situación de los municipios, Franco hizo hincapié en la necesidad de “reformular el gasto público y avanzar hacia una mayor autonomía municipal”. A su juicio, los intendentes “están asumiendo responsabilidades provinciales sin presupuesto”, algo que considera insostenible en el contexto actual de recorte y déficit cero.

Producción, campo y obras paralizadas

Consultado sobre las obras hídricas pendientes en la Cuenca del Salado, Franco admitió que “hay cosas que no se pueden modificar de la noche a la mañana”, pero enfatizó que “el equilibrio fiscal es hoy la prioridad absoluta”. Aseguró que “la obra pública va a resignificarse” y que el camino actual “duele, pero es el correcto”.

“Hay esperanza porque, por primera vez en décadas, se están haciendo las cosas bien. El ajuste duele, pero la gente lo banca porque ve que hay un rumbo”, señaló, al tiempo que defendió la baja de retenciones al campo como un incentivo directo al corazón productivo de la región.

Críticas a la vieja política y las candidaturas testimoniales

En la parte final de la entrevista, Franco se diferenció de otros candidatos de La Libertad Avanza, asegurando que algunos de ellos “no son de la Cuarta Sección y jamás fueron vistos en la región”. Para él, “esos arreglos de cúpula son parte de la vieja política que queremos dejar atrás”.

“El Partido Libertario y La Libertad Avanza son los dos espacios que hoy respaldan al presidente, pero en nuestro caso, lo hacemos con candidatos genuinos, que conocen y viven en la sección. Las candidaturas testimoniales son una estafa”, sentenció.

Finalmente, adelantó que estará visitando 9 de Julio en los próximos días: “Tengo muchos amigos allá, y quiero recorrer la ciudad. Calculo que estaré en unos diez días”.

Con un mensaje directo y sin rodeos, Franco se presenta como una alternativa firme dentro del espacio libertario, con un discurso alineado al gobierno nacional, pero centrado en las realidades de la Cuarta Sección Electoral.