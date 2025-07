Javier Rodríguez: “Cada peso invertido en obras hídricas evita pérdidas mayores” pidió a Nación que reactive los trabajos en la Cuenca del Salado

- Advertisement -

Durante una entrevista con el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, se refirió a la crítica situación hídrica que afecta a vastos sectores de la provincia y al impacto que ello tiene sobre la actividad agropecuaria. En particular, se abordaron las demandas de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, que solicitó la extensión de la emergencia agropecuaria y el avance de obras viales y hídricas centrales.

Rodríguez confirmó que desde hace 49 días rige un decreto provincial que declaró la emergencia en 12 municipios, incluido Nueve de Julio, lo que permite a los productores acceder a beneficios impositivos. Además, sostuvo que se aguarda la homologación nacional para que puedan acceder a los beneficios previstos por la ley de emergencia nacional. “Aún no se ha hecho, aunque hay consenso técnico”, señaló.

En cuanto a los caminos rurales, el ministro remarcó que la provincia está invirtiendo en obras de mejora estructural y que ya se ha financiado maquinaria para el municipio. Reconoció que los trabajos son complejos y que se avanza en conjunto con las autoridades Municipales, como ocurre con el acceso a Carlos María Naón. También destacó que ya hay tres frentes de obra activas en el distrito, incluyendo trabajos de reconformación y saneamiento profundo de caminos.

Respecto a las obras hidráulicas mayores, Rodríguez fue categórico al señalar que el Gobierno nacional paralizó la etapa 4.2 del Plan del Salado, esencial para mitigar inundaciones en la región. “La Nación no envía fondos desde diciembre. El contratista abandonó la obra y hay un crédito internacional disponible que no se está utilizando”, denunció.

Desde la Sociedad Rural de Nueve de Julio se había elevado una nota al Ministerio en la que, además de agradecer las acciones en curso, se pidió mayor continuidad y asistencia. Rodríguez confirmó la recepción del pedido y garantizó que seguirá el trabajo conjunto con el municipio, remarcando que ya se han destinado fondos y maquinaria específica desde abril.

“No solo estamos acompañando con certificados, sino también con líneas de financiamiento específicas para productores en emergencia. Antes, cuando un productor accedía al certificado, las entidades privadas no le prestaban por considerarlo de alto riesgo. Nosotros eliminamos esa lógica y hoy tenemos créditos a tasa 0% y a valor producto”, detalló el ministro.

Ante los reclamos reiterados por el mal estado de los caminos rurales, profundizados por las lluvias, Rodríguez destacó la puesta en marcha de un programa inédito de mejora vial que ya concretó más de 350 obras en 110 municipios bonaerenses, priorizando accesos a escuelas rurales, localidades y establecimientos productivos.

En el caso de Nueve de Julio, precisó que se están realizando tres obras simultáneas: una a cargo de Vialidad Provincial, otra por convenio con el municipio y una tercera en la zona del paraje El Chajá, cerca del SEP. También se financiaron maquinaria vial y tareas de mantenimiento con fondos provinciales desde abril.

“Los trabajos no son superficiales. Hacemos reconformación del camino, limpieza de cunetas, zanjeo, mejoras estructurales. Queremos que estos caminos resistan las lluvias y no se vuelva a la situación crítica apenas caen 50 milímetros”, afirmó.

Además, recordó que en la actual gestión se firmó un nuevo acuerdo para completar el acceso a Carlos María Naón, una obra que había quedado inconclusa en la administración municipal anterior.

Programas provinciales vigentes para el campo

En paralelo al abordaje de la emergencia, el ministro enumeró los programas activos del Ministerio de Desarrollo Agrario, destinados a productores de distintas escalas y rubros:

Plan de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): permite a los productores acceder a una certificación oficial y a incentivos económicos.

Plan de Viveros Provinciales: fomenta la producción local de especies forestales y frutales.

Líneas de financiamiento sectoriales a tasa 0% y valor producto para producciones específicas como: Tambos Producción porcina Producción ovina Producción apícola

Programa de Caminos Rurales , que articula con municipios y productores para reparar y mejorar la red vial del interior.

Asistencia técnica permanente y contacto directo con los productores mediante plataformas digitales, incluyendo canales como WhatsApp y formularios web.

“El objetivo es estar cerca del productor, con herramientas útiles, en tiempos en los que muchos enfrentan dificultades reales para sostener la producción”, remarcó Rodríguez.

En el tramo final de la entrevista, el ministro reiteró el llamado al Gobierno nacional para que retome la obra pública, en particular en lo que respecta al sistema hídrico provincial. “Necesitamos que Nación recapacite. Las inundaciones que hoy sufrimos tienen que ver con las obras que no se terminaron. No es un problema de ahora, sino de decisiones políticas que se están tomando desde diciembre”, cerró.

Finalmente, el ministro insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional recapacite y reactive la obra pública en Buenos Aires. “Hay más de 1.000 obras paralizadas en la provincia. Cada peso invertido en infraestructura hídrica evita pérdidas enormes y beneficia a toda la sociedad”, concluyó.