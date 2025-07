Una plaza en medio del monte: la nueva cruzada solidaria de Ayuda Origen al Impenetrable chaqueño

- Advertisement -

Una vez más, el grupo solidario Ayuda Origen se pone en marcha rumbo al Impenetrable chaqueño. Esta vez, con un objetivo claro y emocionante: construir una plaza de juegos en una escuela rural, en una zona donde los chicos nunca vieron una hamaca o un tobogán. La iniciativa forma parte de una cruzada solidaria que ya lleva 27 años de trabajo ininterrumpido y que involucra a decenas de voluntarios de todo el país.

“Estamos preparando un nuevo viaje, esta vez con todo el grupo, para llevar alimentos, útiles escolares y además instalar una plaza en una escuela que conocemos hace 15 años, que hoy está completamente pelada, sin ningún juego para los chicos”, explicó Oscar Vadillo en diálogo en el programa Despertate por Cadena Nueve, FM Máxima 89.9 y TV Visión Plus.

La salida está prevista para el fin de semana del 17 de agosto, fecha que coincide con el Día del Niño y la conmemoración del paso a la inmortalidad del General San Martín. Participarán alrededor de 60 voluntarios, en un operativo que incluye un camión, un acoplado y un colectivo repleto de esperanza y compromiso social.

“Los chicos no conocen una plaza, no saben lo que es una hamaca. Nosotros, cuando nos aburríamos, íbamos a la plaza. Ellos no tienen esa opción. La más cercana está a 100 kilómetros”, relató Vadillo.