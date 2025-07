Una mirada en la política desde Nueve de Julio

- Advertisement -

Más allá de las “negociaciones” que forman parte inevitable de la actividad política —especialmente en tiempos de conformación de listas—, hay un aspecto que no debe ser descuidado: el cómo se llevan adelante esos acuerdos.

En cualquier administración del Estado —ya sea nacional, provincial o municipal— es tan importante la honestidad, la probidad, la rectitud y la sensibilidad humana, como lo son las estrategias políticas. Pero cuando los pactos se construyen sin principios, con prácticas autoritarias o con un desprecio por los valores republicanos, es cuando la política deja de ser herramienta de transformación para convertirse en un mecanismo de poder vacío.

En este contexto, quiero destacar la actitud asumida por la señora Intendenta de Nueve de Julio. Su posición es digna de reconocimiento, porque demuestra que es posible mantenerse firme en valores esenciales incluso en tiempos donde el oportunismo político parece ganar terreno.

No se puede ignorar que hoy, desde la Presidencia de la Nación, se promueven prácticas autocráticas y despóticas, que profundizan la decadencia social y moral de nuestro país. No se trata sólo de un estilo de gobierno; se trata de un retroceso en términos de convivencia democrática. El supuesto “avance libertario” no puede justificar métodos que niegan el diálogo, desacreditan a las instituciones y socavan los cimientos republicanos.

Es lamentable ver cómo muchos dirigentes —incluso dentro de mi propio partido, la Unión Cívica Radical— se entregan por una migaja de poder, por un cargo, por una ventaja económica. Olvidan que la verdadera militancia no es servir al poder de turno, sino al pueblo que nos eligió para representarlo con dignidad.

Necesitamos recuperar la política con mayúsculas. La que escucha, la que dialoga, la que no negocia principios por conveniencias. Y eso empieza por reconocer y apoyar a quienes, como la Sra. Intendenta, eligen no ceder ante las presiones de un poder que confunde liderazgo con imposición.

Porque más allá de las listas y las alianzas, lo que está en juego es la república.

*Concejal UCR-Distrito Nueve de Julio- (MC)