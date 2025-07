María Márquez: “Más allá de la urgencia, Desarrollo Comunitario despliega una red integral de contención social en Nueve de Julio”

- Advertisement -

En una entrevista en el programa Despertate, María Márquez —secretaria de Desarrollo Comunitario del Gobierno de Nueve de Julio— trazó un panorama claro, crudo y comprometido de la realidad social del distrito. A través de un abordaje profundo, explicó cómo se articula la asistencia a una población donde casi el 45% es contenida por áreas del Estado local, en un contexto social y económico adverso.

“Tenemos personas en situación de calle, y si bien muchas veces se las asocia a la vulnerabilidad económica, hay múltiples factores: salud mental, adicciones, decisiones personales. Hoy, aunque haya un lugar disponible, no todos lo aceptan”, explicó Márquez.

La funcionaria destacó que el Estado no puede forzar, pero sí acompaña. A diario se ofrecen viandas, abrigo, contención y alternativas de albergue a las personas sin techo. Una de ellas utiliza una pensión asignada por el municipio, pero otras optan por seguir en la calle. “Hay una situación de salud mental de fondo que requiere mucho más que un techo”, agregó.

El trabajo de su área no se limita a lo asistencial inmediato. En lo que va del año, se han distribuido más de 200 frazadas, ropa de cama, y 200 garrafas mensuales para calefacción, con presencia activa de trabajadoras sociales en cada barrio y pueblo del partido.

Además, Márquez remarcó el avance de proyectos estructurales:

Uno de los más destacados es el convenio firmado con la Cooperativa Mariano Moreno y el Colegio de Arquitectos para regularizar conexiones eléctricas. Esto permitirá que 20 familias accedan a una conexión segura y legal de energía, lo que a su vez habilita otros derechos como el acceso a servicios médicos de emergencia.

Una demanda en crecimiento

La funcionaria subrayó que la demanda social no solo crece en sectores históricamente vulnerables, sino que hoy atraviesa clases medias empobrecidas. El incremento de solicitudes por asistencia habitacional, medicamentos, traslados médicos y ayuda para alquileres, responde a una economía desbordada.

“La demanda crece cada mes. No todo se puede absorber, pero buscamos soluciones, priorizamos, y muchas veces hacemos magia. También nos apoyamos en la comunidad: tenemos comerciantes y empresas que ayudan silenciosamente todos los días”.

El consumo y la salud mental, nuevos desafíos

La entrevista también abordó el aumento del consumo problemático de sustancias, sobre todo en jóvenes. Márquez fue contundente:

Hacia un Estado planificador y transformador

Cuando se le preguntó por la planificación a largo plazo del área, Márquez fue clara:

“Lo social no se reduce a dar. Lo social es transformación. Nuestro objetivo es dejar de apagar incendios y empezar a construir respuestas profundas. Hoy estamos analizando cómo implementar un parador con condiciones adecuadas para personas en calle, con personal, normas, seguridad y contención”.

La funcionaria reconoció que el marco legal actual en salud mental tiene limitaciones, lo que dificulta internaciones o tratamientos. Pero aun así, el enfoque está puesto en avanzar.

“Tenemos que entender que la salud mental es transversal a toda problemática. Y que la respuesta tiene que ser integral, comunitaria y con empatía. Si una persona en la calle no quiere ayuda, no podemos obligarla, pero sí acompañarla, siempre que no ponga en riesgo a otros”.