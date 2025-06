Juan Pedro “Oso-Pipa” Gutiérrez: De la Generación Dorada a la pasión por comunicar el básquet desde la tribuna

- Advertisement -

Juan Pedro Gutiérrez, más conocido como “Oso” o “Pipa”, volvió a ser protagonista en los micrófonos de Despertate, el ciclo matutino de Cadena Nueve y Máxima 89.9, para compartir una charla cargada de recuerdos, pasión y presente.

Formado en las divisiones inferiores del Club Atlético 9 de Julio, Pipa no sólo dejó huella en el deporte nacional, sino que integró con brillo la Generación Dorada del básquet argentino, coronándose con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y una medalla de oro en la FIBA Diamond Ball del mismo año, entre otras destacadas participaciones con la Selección Nacional.

Después de una carrera que incluyó pasos por clubes como Obras Basket, su último equipo en la Liga Nacional, Gutiérrez decidió en 2016 alejarse del profesionalismo debido a persistentes problemas en la cadera. Sin embargo, como él mismo relata, ese retiro no significó un adiós definitivo al mundo del deporte.

“Me gustó, lo disfruté y lo hice con mucha responsabilidad”

Con esa frase resume su incursión en los medios de comunicación. “Incluso antes de retirarme ya me habían invitado a participar de algunas transmisiones. Al principio lo hice como quien va a ‘jugar’ a ser comunicador, pero me gustó mucho. Lo disfruté con compromiso”, comentó.

La experiencia fue tan positiva que poco después de su retiro formal, Fox Sports lo convocó como comentarista para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde entonces, Pipa se ha consolidado como una voz autorizada para narrar y analizar partidos, especialmente de la Liga Española, buscando siempre un estilo que, según sus palabras, “acerca el básquet a las audiencias nuevas o no tan expertas”.

“Mi desafío es que alguien que nunca vio básquet, entienda un poco más y se quede. Eso me divierte”, expresó con entusiasmo.

El regreso a las canchas: Bahía Basket

En 2022, sorprendió al retornar al deporte federado, esta vez en las filas de Bahía Basket, que participa en la Asociación Bahiense de Básquetbol. Si bien su rol fue más simbólico que competitivo, fue una forma de reconectarse con la pasión original.

El Club Atlético y el amor por sus raíces

Durante la entrevista, no faltó el momento de evocación a su querida ciudad natal. “Hace tiempo que no voy a 9 de Julio, pero cada vez que puedo me doy una vuelta. El club está hermoso, está creciendo y tiene gente muy querida trabajando”, dijo en alusión a referentes como Juan Merico, Javier Gómez y Andrés Pastor.

“Cuando voy trato de jugar algún picadito con los chicos. Me emociona ver cómo se sigue apostando al deporte desde abajo”, comentó.

También celebró el auge del básquet femenino y el compromiso de los clubes por sumar a más chicas a la práctica. “Es un desafío ampliar la infraestructura, pero es fundamental que todos tengan su espacio”.

El presente del básquet y el desafío del semillero

Analizando el panorama actual, Gutiérrez se mostró optimista pero cauto. “No creo que el básquet esté creciendo en número de practicantes, pero sí hay un auge fuerte en el femenino. A nivel general, hoy los chicos arrancan con fútbol —somos campeones del mundo, después de todo— y los grandes están copados con el pádel”, sostuvo entre risas. Aun así, insiste en que “tenemos que encontrar la forma de enamorarlos del básquet, que es dinámico, sano, completo y enseña valores esenciales como el trabajo en equipo y el sacrificio”.

En ese sentido, destacó que cada segundo cuenta en el básquet: “En este deporte todo es medible. Hay estadísticas que muestran cuánto tiempo un jugador tiene la pelota, y eso se usa para formar a los chicos, para enseñarles que también se juega sin tenerla, que hay que saber ceder por el equipo”.

Un cierre con sabor local

Antes de despedirse, Juan Pedro no perdió la oportunidad de conectar con su costado más terrenal y entrañable: “Espero pronto poder darme una vuelta por allá, visitar a mis viejos y comprarme unos quesitos en lo de Kitty”, dijo entre sonrisas, al tiempo que dejó un mensaje para quienes aún no se animan a sumarse: “Acérquense al club, que está hermoso. Van a encontrar gente que los va a recibir con los brazos abiertos y un deporte que tiene todo para enamorarte”.

Juan Pedro Gutiérrez, campeón olímpico, voz del básquet internacional y orgulloso nuevejuliense, demuestra que la pasión por el deporte no se termina con el retiro: simplemente cambia de forma. Hoy, desde la tribuna – cabina de transmisión- sigue haciendo historia.