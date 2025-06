75 años de historia viva: Luis Pozas y Enrique Marino, pioneros de la Escuela Técnica N° 2

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Luis Pozas tiene 90 años, Enrique Marino 88. Son vecinos de Nueve de Julio. Se conocen de toda la vida, y juntos fueron protagonistas de una época fundacional: la de la Escuela Técnica N°1 “Mayor Alfredo J. Arrieta” de Nueve de Julio. La primera denominación hasta convertirse en la Escuela Técnica N° 2 ‘Mercedes Vázquez de Labbe’. En diálogo con Gustavo Tinetti en Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9 revivieron historias que no solo trazan los recuerdos de la institución, sino también la de una comunidad.

“¿Te sentís un guerrero?”, se le preguntó a Luis -de la primera promoción-, cuyo nombre significa justamente eso. “Sí, la verdad que sí. Yo siempre estoy contento. Nunca me enojo, pero soy guerrero”. Enrique – segunda promoción-, en cambio, cuyo nombre significa príncipe, fue categórico: “Príncipe no, siempre trabajé. Un Príncipe también trabaja! , se le recordó, ‘Pero no me siento, siempre fui laburador”, acotó con lucidez.

Los comienzos: mamelucos, palitas y pasión por aprender

Ambos pertenecen a las primeras promociones de la escuela. Enrique, de la segunda; Luis, de la primera. “Nos daban un mameluco azul y una camisa. ¡Y hasta nos pagaban por estudiar! 25 pesos por mes”, recordó Enrique, mientras Luis asentía. En los talleres, fabricaban todo: desde herramientas hasta budineras y guitarras.

“Empezamos sin nada. Hacíamos todo a mano. Los tornos eran de mesa, fabricados con ayuda de los profesores”, rememoraron. La pasión por el trabajo bien hecho y el orgullo por lo aprendido quedó grabado para siempre: “Yo con 15 años ya sabía afilar mechas. Lo aprendí en la técnica. Me preguntaban cómo lo sabía y les decía: ‘En el colegio’. Gente grande no sabía y yo sí”, acotó Enrique.

El crecimiento de la escuela: bicicletas, exposiciones y una placa “robada”

Durante la entrevista, recordaron cómo la escuela creció a paso firme. “En la primera exposición mostramos los talleres – en el centro de la ciudad-, y eso motivó que en la tercera promoción ingresaran 50 o 60 alumnos”, contó Enrique. También rememoraron cómo la institución estaba rodeada de bicicletas, símbolo del esfuerzo de quienes asistían desde lejos.

Una de las anécdotas más insólitas fue la de una pequeña placa “robada” y devuelta: “Me llevé una plaquita que decía ‘Segunda promoción, año 53’, con sonrisas expresó Marino. Me la guardé como recuerdo. Después de 21 años, la devolví. Ahora está exhibida en el colegio”.

De la escuela al oficio, del oficio al arte

Lo que aprendieron en la escuela marcó sus caminos laborales y personales. Enrique se convirtió en gasista, trabajó en obras públicas y Luis, hasta enseñó música. “Hice guitarras, de 12 cuerdas y de seis. Todo lo aprendí ahí. Enseñaba por cifra: dibujaba las cuerdas, ponía números y así enseñaba a tocar”.

Reconocimiento y emoción

Luis y Enrique participaron recientemente del acto por los 75 años de la institución, cumplidos en 25 de junio. La emoción fue protagonista: “Mi compañero lloraba. Yo también. Fue una fiesta hermosa”. Enrique, que visita con frecuencia el colegio, dice con orgullo: “Ya me dicen: ‘¿Otra vez usted por acá?’ Pero me gusta. Siempre me gustó el colegio”.

Legado vivo

“Nos decían ‘los negritos de la escuela de arte y oficio’”, contaron entre risas. Hoy, esa escuela sigue formando técnicos de excelencia, con una demanda que supera la capacidad edilicia. “Tuvimos que rechazar 400 inscriptos”, les dijo el director actual Juan Pablo Filoni a los exalumnos. Un testimonio del prestigio que se mantiene intacto.

Gracias por todo

Al cierre de la entrevista, ambos agradecieron la oportunidad de compartir sus recuerdos. “Mientras esto (la cabeza) me funcione, yo voy a seguir contando. Estos son hechos históricos”, dijeron. Y así fue: historia viva al aire, y en el aire de Máxima 89.9 y streaming de Cadena Nueve.