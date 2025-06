YPF ya implementó su plan de auto despacho

- Advertisement -

La petrolera YPF puso en marcha un plan piloto en cinco estaciones de servicio para avanzar con el auto despacho de combustible, con un esquema de diferenciación de precio que permitirá a los usuarios acceder a un valor un 5% más bajo que en la modalidad tradicional.

El servicio en cuestión será desde las 23 y hasta las 6 de la madrugada, y en principio será en tres estaciones de Buenos Aires, una en Rosario y la restante en Mendoza.

La disponibilidad de auto despacho ya está implementada en las estaciones YPF ubicadas en las calles Pringles, Av. Dorrego y Av. Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires, en Ovidio Lagos de Rosario y en Mariano Boedo en Chacras de Coria, Mendoza. La semana próxima sumará la sexta estación en la Avenida Constituyentes, en CABA, y durante los próximos meses la cobertura con esta modalidad de carga se irá extendiendo al resto de las provincias del país.

La petrolera estatal analizará el flujo de vehículos, al igual que los hábitos de consumo, y sobre esa base podrá ajustar precios y ampliar esta modalidad a otras estaciones con infraestructura compatible en todo el país.

La decisión implementada se basó en cálculos que muestran una fuerte caída en las ventas de nafta durante la noche, con un mínimo alrededor de las 3 de la mañana, donde se registran apenas 25.000 litros vendidos por hora, comparado con un pico de un millón a las 18.

“La demanda de combustible se mantiene constante desde las 8 am y sube a las 18 donde vende un millón de litros por hora. A las 3 am vende 40 veces menos. Cuando estás en esa relación no se puede ganar plata nunca”, afirmó Horacio Marín, presidente de YPF. Su idea es que con el tiempo, el auto despacho debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta”, como en Estados Unidos.

La experiencia que la petrolera estatal echa a andar para la implementación de precios diferenciados según franjas horarias y niveles de consumo está siendo observada también por Shell, Axion y Puma para ver si se integran en la movida.