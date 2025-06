La Justicia restituyó el feriado a los estatales y ATE lanza paro: mañana habrá complicaciones con las clases

Los trabajadores estatales finalmente gozarán este viernes de un día feriado, luego de que la Justicia aceptara una medida cautelar interpuesta por el gremio ATE contra el decreto presidencial que eliminaba ese beneficio. No obstante, un paro de auxiliares docentes podría dificultar el normal funcionamiento de varias escuelas.

La jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, suspendió este jueves la vigencia del decreto 430/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que había sido anunciado el día anterior por el vocero presidencial Manuel Adorni. El fallo solo aplica a los trabajadores afiliados a ATE, quienes podrán acogerse al asueto por el Día del Trabajador Estatal.

Desde ATE celebraron la decisión judicial como una victoria. El titular nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó con dureza su satisfacción a través de redes sociales, tras haber anticipado la resistencia gremial y convocado a no asistir a los lugares de trabajo aún antes del fallo judicial.

En paralelo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó que el feriado sigue vigente para todos los trabajadores de la administración pública bonaerense. Mediante una circular del Ministerio de Trabajo, firmada por la subsecretaria Paula Verónica Ferraris, se recordó que la Ley Provincial N° 14.600 adhiere a la normativa nacional que instituye el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado, en conmemoración del convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en el sector público.

Sin embargo, el panorama para este viernes no estará exento de complicaciones. ATE convocó a un paro de auxiliares de la educación en reclamo de una norma provincial que reconozca explícitamente su inclusión en el asueto. Estos trabajadores no están alcanzados por el feriado docente ni, en algunos casos, por el feriado nacional de los estatales, por lo que vienen reclamando su reconocimiento desde hace años.

Como consecuencia, aunque los docentes sí deben trabajar, en muchas escuelas bonaerenses no se dictarán clases debido a la adhesión de los auxiliares al paro convocado por el gremio.

Así, la jornada del viernes 27 de junio se desarrollará con un escenario dispar: mientras que los empleados nacionales afiliados a ATE podrán no asistir a sus trabajos, aquellos que pertenecen a otros gremios o que no están sindicalizados deberán presentarse. En la provincia de Buenos Aires, el asueto regirá para todos los estatales, aunque no para los docentes, y el paro de auxiliares impedirá el normal funcionamiento de varios establecimientos educativos.