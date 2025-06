César García: “No podemos trabar a los privados que cumplen la ley” al hacer referencia al debate ambiental

- Advertisement -

En una jornada legislativa de doble turno, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio trató dos temas centrales para la agenda local: por un lado, el acuerdo con los gremios municipales que evita el congelamiento salarial y, por otro, la controversia generada en torno a una planta de silos en la localidad de French, que está bajo evaluación ambiental por parte de la provincia.

En diálogo con Cadena Nueve, César García, presidente del bloque Propuesta Republicana, ofreció detalles sobre lo debatido y defendió la postura de su espacio.

Aumento en bonos y paritarias reabiertas

La sesión especial se convocó para ratificar el entendimiento entre el Ejecutivo y los gremios, en medio del tratamiento de un proyecto de emergencia económica. “Se logró evitar el congelamiento de sueldos que proponía el Ejecutivo como salida a la crisis financiera. Luego de negociaciones, se acordó un aumento del 2% en bonos en junio y julio, que se incorpora al básico en agosto, cuando se reabren las paritarias”, explicó García.

El edil subrayó que el municipio atraviesa una situación delicada: “Para no llegar a la cesación de pagos, se planteó el congelamiento. Pero se logró un punto intermedio. No es lo ideal, pero es lo posible”.

El acuerdo permitió reformular el proyecto de emergencia, que ahora continuará en comisión con los puntos salariales ya resueltos.

Planta en French: “No podemos votar algo que no nos compete”

En la sesión ordinaria, adelantada un día por cuestiones organizativas, el tema más controvertido fue el pedido de pronunciamiento sobre el posible impacto ambiental de una planta de silos en French. La empresa, que fue infraccionada por la comuna nuevejuliense por operar sin habilitación, inició su trámite de adecuación ante el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, que abrió una instancia de participación vecinal.

García fue enfático en que el Concejo Deliberante no tiene competencia legal para intervenir en esa habilitación: “Hay una ley provincial —la 12.605— que establece quiénes son los órganos competentes. Nosotros no podemos opinar sin tener ni los elementos técnicos ni la atribución legal. Sería meternos en algo que no nos corresponde”.

Y agregó: “No podemos frenar de antemano a una empresa que viene a invertir, si cumple con la ley. El organismo provincial es el que debe aprobar o rechazar. Después, el municipio controlará que se cumpla”.

Emergencia Económica

El edil también mencionó que desde el Ejecutivo ya se vienen aplicando medidas de ajuste: reducción de bonificaciones a funcionarios, recorte de horas extras y revisión de gastos por secretaría. El Concejo continúa pidiendo informes y recibiendo a funcionarios para analizar la situación.

En cuanto a otros temas tratados, se aprobaron pedidos menores, como el acondicionamiento de la Sala Luján, y se debatió sin éxito una iniciativa sobre la reducción de un impuesto rural.

“Hay que tener responsabilidad. No todo pasa por sacar pronunciamientos simbólicos. Nosotros legislamos con la ley en la mano, no con los impulsos del momento”, cerró García.