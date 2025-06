10 consejos de Grant Cardone que cambian tu forma de vender

Grant Cardone es un empresario, autor y experto en ventas estadounidense que es conocido por su enfoque directo, exigente y orientado a la práctica. Empezó desde abajo, construyó un imperio inmobiliario valuado en más de mil millones de dólares, y hoy enseña a miles de personas a vender mejor, y desarrollar una mentalidad comercial fuerte.

Sus libros más leídos, “Vendes o vendes” y “Si no eres el primero, eres el último”, no son manuales técnicos, sino herramientas. Son textos que te sacuden y te obligan a mirar de otra forma y a entender que, si no sabes vender, vas a tener siempre un techo.

En esta nota quiero resumirles las mejores ideas de ambos libros, en estos 10 consejos:

1. Vender es tu responsabilidad, no una molestia

Si ofreces algo valioso, no estás molestando: estás ayudando. Dejar de vender por miedo al rechazo es dejar de aportar valor.

“La venta es una obligación moral cuando sabés que tu producto mejora la vida de alguien.”

Uno de los errores más comunes al vender es pensar que estás “forzando” algo. En realidad, si crees genuinamente que tu producto o servicio mejora la vida de alguien, no venderlo es casi un acto de egoísmo. Asi que el consejo es ofrecer tu producto o servicio con claridad, no con culpa.

2. Si no te ven, no existís

Cardone insiste en que el éxito en ventas no es solo una cuestión de calidad, sino de visibilidad. Podes tener el mejor servicio, pero si no estás presente cuando el cliente piensa en lo que ofreces, simplemente no va a elegirte.

“El mercado no premia al mejor, premia al más visible.”

Estrategia: construí una presencia constante. No se trata de publicar por publicar, sino de estar cuando hace falta.

3. La confianza vende más que las palabras

No hay técnica que funcione si el cliente no percibe seguridad. La confianza no se transmite solo con datos, sino en la forma en que lo explicas y cómo resolves las dudas.

“El cliente no compra tu producto. Compra tu certeza.”

Entonces dominá tu producto y practicá cómo contarlo con naturalidad. El conocimiento da confianza, y la confianza vende.

4. Las objeciones no son el final, son el principio

Cuando alguien te dice “no estoy seguro”, “es caro” o “déjame pensarlo”, no te está cerrando la puerta. Está diciendo que necesita entender mejor. Tu trabajo no es presionar, sino guiar.

“Una objeción es una señal de que la persona sigue interesada, pero con dudas.”

En estos casos pregunta con respeto: “¿Qué información te ayudaría a tomar una decisión con más tranquilidad?”

5. El seguimiento es donde ocurren las verdaderas ventas

Gran parte de las ventas no se cierran en el primer contacto. Cardone lo repite sin cansarse: quien no hace seguimiento, pierde.

“El seguimiento no es insistencia, es profesionalismo.”

La clave es preparar un sistema de seguimiento. Cada mensaje debería aportar algo, una respuesta, una historia, un nuevo punto de vista.

6. El precio no es el problema, el valor sí

Cuando alguien objeta el precio, la respuesta no debería ser bajarlo. Debería ser explicar mejor lo que esa persona obtiene a cambio.

“Las personas pagan más por lo que entienden, no por lo que suena bien.”

No expliques solo características. Mostrar beneficios y enfócate en el impacto, no en el costo.

7. La acción masiva genera resultados (pero con estrategia)

Cardone popularizó el concepto de “10X”: hacer 10 veces más esfuerzo que los demás. Pero no se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de comprometerse al máximo.

“La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de acción sostenida.”

Hacer más llamados, más propuestas, más contenido, más cierres, pero siempre con foco. No se trata de hacer por hacer.

8. La venta no termina con el cierre: empieza ahí

Muchos cierran una venta y desaparecen. Pero la verdadera relación, y las futuras ventas, nacen después del primer sí.

“Un cliente feliz no solo vuelve, también te recomienda.”

9. No esperes condiciones ideales: créalas

Esperar que el mercado mejore, que el cliente tenga presupuesto o que llegue el momento perfecto es una excusa. Vendé hoy, con lo que hay, aun en tiempos de crisis económica.

“El mejor momento para vender es cuando nadie más lo está haciendo.”

10. La venta no es persuasión, es convicción

La energía con la que hablas contagia más que cualquier argumento. Si vos no estás 100% convencido de lo que ofreces, ¿por qué lo estaría el cliente?

“Si vos dudas, el cliente lo siente. La convicción no se puede fingir.”

Vender no debería sentirse como algo incómodo o forzado. Cuando puedes entender a quién ayudas, cómo lo haces y por qué vale la pena, todo cambia.

Los libros de Grant Cardone son un recordatorio de que vender es una habilidad humana, no una técnica fría y que en un mundo lleno de opciones, lo que te va a diferenciar es tu claridad, tu constancia y tu forma de estar al servicio.

“El cliente no necesita que lo convenzas. Necesita entender por qué vos sos la mejor decisión que puede tomar hoy.” — Grant Cardone