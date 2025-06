Gustavo Frederking: “Si las retenciones persisten, el campo se movilizará”

En diálogo con Gustavo Tinetti en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, el productor rural y vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, expresó su preocupación por la situación del campo, la falta de infraestructura y la continuidad de las retenciones. “El invierno llegó con frío y también con mucha incertidumbre para el sector”, comenzó diciendo, en referencia tanto al clima como al escenario político y económico.

Frederking participó días atrás de una reunión regional de entidades rurales nucleadas en CARBAP, donde analizaron problemáticas comunes. “Fue una reunión periódica como las que hacemos todos los meses. Hablamos de temas gremiales, de retenciones, de obras públicas paralizadas, como el río Salado, que si estuviera encauzado, minimizaría los daños cuando llueve fuerte”, señaló.

También criticó el estancamiento de proyectos viales históricos: “Desde los años 90 están proyectadas la Ruta 5 y la Ruta 7. La 7 está más avanzada, pero todavía falta, como en Chacabuco, donde un tramo está casi terminado hace dos años y no se habilita”.

En el marco del Día de la Seguridad Vial, Tinetti le consultó por la iniciativa de la Unión de Usuarios Viales, que busca que todas las rutas nacionales tengan cuatro manos y que se reactiven trenes y aeronavegación con fondos que ya se recaudan mediante combustibles. Frederking aseguró que a la Sociedad Rural de Junín no le llegó invitación formal, aunque compartió la necesidad de avanzar en grandes obras. “Los fondos viales e hídricos están en las boletas de nafta, pero no se ve que se utilicen. No hay obras, y eso es inaceptable”.

Las retenciones, en el centro del conflicto

Frederking fue enfático al hablar de las retenciones: “Estamos hartos. No queremos promesas, queremos una hoja de ruta concreta. En soja, 7 de cada 10 camiones que salen del campo se van en impuestos. Es una confiscación lisa y llana. Si esto sigue así, vamos a tener que manifestarnos”.

Criticó que se sigan aplicando tributos que considera contrarios a la propiedad privada: “Este gobierno hablaba de libertad, de que los productores eran héroes por resistir tanta carga. Pero siguen exprimiendo al campo. Y encima no se sabe dónde va esa plata”.

Respaldado en datos, sostuvo que eliminar las retenciones genera más producción: “Con el gobierno de Macri, cuando se levantaron en trigo y maíz, la producción se duplicó. Si producimos más, hay más empleo, más transporte, más comercio en los pueblos”.

Además, reclamó que el dinero recaudado en concepto de retenciones quede en las regiones donde se genera: “Lo que sale de Junín y 9 de Julio por retenciones es más que el presupuesto municipal. Si esa plata quedara acá, se invertiría acá”.

Reforma tributaria y presión municipal

El dirigente también pidió una reforma tributaria integral: “Argentina lidera el ranking mundial de cantidad de impuestos. Es una locura tener más de 170 tributos. Muchas tasas municipales ni siquiera tienen contraprestación. Eso genera rechazo social”.

Valoró la experiencia del municipio de Capitán Sarmiento, que eliminó tasas innecesarias y logró mejorar la recaudación.

Frederking pidió coherencia y voluntad política: “Los municipios también deben ordenarse. Hay doble imposición en cosas como la tasa vial. Eso no es justo ni lógico”.

¿Movilización rural en puerta?

Ante la posibilidad de que el gobierno mantenga o restituya las retenciones a niveles previos, Frederking anticipó: “En nuestra última reunión, dejamos claro que, de persistir esta actitud, vamos a movilizarnos. No está definido aún, pero sí evaluamos una acción conjunta desde las rurales del norte bonaerense y la zona de CARBAP”.

Finalmente, agradeció el espacio radial y envió saludos a la audiencia de 9 de Julio: “Siempre es bueno dialogar y compartir estas inquietudes. Estamos a disposición, como siempre”.