Martín del Castillo: “Los bomberos voluntarios llevan la ética en cada acción, dentro y fuera del cuartel”

En el marco de la celebración del Día del Bombero Voluntario, que se conmemora cada 2 de junio, Martín del Castillo, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, participó del programa “Despertate” por Cadena Nueve y Máxima 89.9, donde habló sobre el presente y la historia de los bomberos, y el profundo significado de la vocación de servicio.

Con 141 años de existencia, los bomberos voluntarios de la República Argentina han sido un pilar fundamental en la seguridad y el bienestar de las comunidades. Del Castillo recordó que la institución nació en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, y se ha expandido por todo el país. “Hoy estamos celebrando una fecha que representa la entrega y el sacrificio de miles de bomberos voluntarios que trabajan incansablemente para proteger a los demás”, expresó.

Ética y vocación al servicio

La conversación también se centró en el compromiso ético que define la labor de los bomberos. “Los bomberos voluntarios no solo estamos en el cuartel, sino que nuestra ética y nuestra vocación de servicio nos acompañan siempre, incluso fuera de él”, señaló del Castillo. Para él, ser bombero es más que una ocupación; es una forma de vivir con valores de solidaridad, respeto y responsabilidad, tanto en el ámbito laboral como en la vida diaria.

“Cuando uno se convierte en bombero, lo hace con la conciencia de que está sirviendo a su comunidad sin esperar nada a cambio. Es una vocación que nace del corazón y se refleja en cada acción que realizamos”, agregó.

Del Castillo también destacó que la ética institucional es clave para la eficacia del cuerpo de bomberos. “Dentro del cuartel, todo tiene su reglamento. No se toman decisiones al azar, siempre hay un análisis previo y una evaluación. Si algo no está bien, se corrige. La ética nos permite corregir, no castigar”, explicó, remarcando la importancia de la disciplina y el respeto dentro de la institución.

Una nueva unidad de rescate

Otro de los temas tratados en la entrevista fue la presentación de una nueva unidad de rescate, que será incorporada a la flota de vehículos del cuartel de bomberos de Nueve de Julio. “Hoy estamos presentando una nueva unidad de rescate que es crucial para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante siniestros. Esta unidad reemplaza una que ya estaba obsoleta, y cuenta con equipamiento de última tecnología”, detalló del Castillo.

La unidad, que tiene capacidad para transportar hasta nueve bomberos, incluye un tanque de 600 litros de agua, ideal para atender situaciones de accidentes y rescates. “A pesar de que es un modelo 2003, está completamente certificado y cumple con todos los estándares de seguridad internacionales”, destacó el presidente de los bomberos.

Un compromiso con la comunidad

Durante la charla, del Castillo también subrayó la importancia del apoyo de la comunidad en el trabajo diario de los bomberos. “Nosotros, los bomberos, no estamos solos. La comunidad juega un papel fundamental, desde las donaciones hasta la colaboración para mejorar las instalaciones. Cada gesto cuenta, y es un reflejo del espíritu solidario que caracteriza a nuestra ciudad”, expresó.

En este sentido, recordó que muchos vecinos se acercan al cuartel para ofrecer su ayuda, ya sea con donaciones materiales o con tiempo y esfuerzo. “Es increíble ver cómo la gente se acerca con ganas de colaborar, y eso nos fortalece. Cada vez que alguien dona algo, no solo está ayudando a los bomberos, sino a la seguridad y bienestar de toda la comunidad”, dijo.

Reflexión sobre los valores

Para del Castillo, los bomberos son un reflejo de los valores que la sociedad debe cultivar. “La ética es un principio fundamental no solo dentro del cuartel, sino también en la vida cotidiana. Todos somos responsables de nuestras acciones, y eso es algo que debemos enseñar a las futuras generaciones”, afirmó, haciendo hincapié en la importancia de reconocer los errores y corregirlos en lugar de culpar a los demás.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la institución, del Castillo destacó que la formación continua y la renovación del equipamiento son vitales para poder cumplir con la misión. “A veces no podemos traer modelos nuevos, pero siempre buscamos lo mejor que se pueda conseguir para ofrecer un servicio de calidad. Este nuevo camión de rescate es un paso importante, y esperamos seguir renovando nuestra flota”, concluyó.

Un homenaje a los bomberos caídos

Como parte de la conmemoración, a las 20:30 se realizará el tradicional toque de sirena, un homenaje nacional a todos los bomberos caídos en servicio. “Este toque es muy emotivo para todos nosotros. Es un momento para recordar a aquellos que dieron su vida por la comunidad, y para renovar nuestro compromiso con esta noble causa”, concluyó del Castillo, agradeciendo a todos los bomberos y ciudadanos que, día a día, contribuyen al bienestar común.

Este Día del Bombero Voluntario no solo fue una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, sino también para mirar al futuro con la certeza de que los bomberos voluntarios seguirán siendo un pilar fundamental en la vida de la comunidad, con ética, vocación y un compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos.