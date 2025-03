María Viotti se prepara para la revancha con Micaela Burgos: “Voy más fuerte y confiada que nunca”

María Viotti está lista para enfrentar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Mañana, 8 de marzo, en la ciudad de Lincoln, la joven boxeadora del 9 de julio disputará la revancha que todos esperan contra Micaela Burg, su rival del 25 de mayo pasado, quien la había derrotado por puntos en una pelea cerrada. Sin embargo, esta vez, Viotti está decidida a cambiar el resultado. Con una preparación rigurosa y un enfoque reno

En una entrevista exclusiva con Noticia9, María compartió detalles sobre su intenso proceso de entrenamiento, que ha incluido semanas de trabajo físico, técnico y mental. “Vengo más comprometido, más fuerte y más confiada que nunca. Esta revancha será diferente. El trabajo que hemos hecho con Julio (González, su entrenador) me tiene muy segura de lo que soy capaz de lograr”, expresó Viotti. La joven, que entrena bajo la tutela de González, quien además es su pareja, ha modificado su rutina para mejorar puntos débiles y potenciar sus fortalezas. “Yo me concentro

Uno de los aspectos en los que María ha puesto más énfasis es en la constancia de su entrenamiento. Cada mañana se levanta a las 4:30, sale a correr y luego realiza entrenamientos físicos intensivos, con la planificación y acompañamiento de Julio, su entrenador. “No hay descanso, el trabajo tiene que ser constante. Estoy muy enfocada en todo lo que me dice Julio, porque sé que me está preparando para lo mejor. Hemos hecho un gran trabajo juntos, y los resultados se ven”, aseguró Viotti. el e

Además de los entrenamientos, Viotti ha seguido un régimen estricto de control.

Esta revancha con Micaela Burg tiene un valor muy importante para Viotti, no solo porque representa una oportunidad de resarcirse de la derrota anterior, sino también porque está enfocada en dar el salto al profesionalismo. “Mi meta es llegar al profesionalismo, y sé que cada pelea cuenta para eso. Esta revancha es clave, porque me permitirá abrir nuevas puertas en mi carrera. Estoy muy concentrada en dar lo mejor de mí para conseguir una victoria que me acerque a mi objetivo”, afirmó. Viotti sabe que el boxeo profesional es un camino exigente, pero está dispuesta a trabajar al máximo para alcanzar ese sueño.

La pelea, que se celebrará mañana en Lincoln, se presenta como una gran oportunidad para Viotti. Formará parte del semifondo de la velada, siendo la única pelea femenina de la noche. Aunque el combate está programado para la medianoche, María no tiene dudas de que la adrenalina y la motivación harán que se mantenga con energía y concentrada. “No me preocupa el horario. Cuando tengas ganas de pelear, la adrenalina y la emoción te mantendrán alerta. A pesar de que la pelea será tarde, lo único que quiero es subir al ring y dar lo mejor de mí”, aseguró con una sonrisa.

El apoyo de su entrenador, Julio González, ha sido fundamental en este proceso. “Julio es mi mayor motivación. No solo es mi entrenador, sino que también me apoya en todo momento. Él es quien me levanta a las 4:30 de la mañana, me acompaña en cada paso y me motiva a seguir adelante. Además, hoy es su cumpleaños, así que este triunfo será también para él”, expresó Viotti, emocionada por la fecha especial. El vínculo entre ambos ha sido clave no solo en el aspecto físico, sino también en el mental, donde Julio ha jugado un papel esencial para mantener a María centrada en su objetivo.

Además, Viotti aprovechó la oportunidad para agradecer a los patrocinadores que la han acompañado durante todo su proceso de preparación. Entre los que la apoyan se encuentran: Sofía Gaitán, SP Moto, Carnicería Central, Carnicería del Basquito, Pollería Claudia, Gomería Fran y Julio Tarantino, entre otros. Este apoyo ha sido crucial para que Viotti pueda concentrarse en su entrenamiento sin preocupaciones externas.

La revancha con Micaela Burg es solo una etapa más en el camino hacia el boxeo profesional que María Viotti aspira a construir. La joven boxeadora de 9 de julio ha demostrado que la dedicación, el esfuerzo y la disciplina son fundamentales para llegar.