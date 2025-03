Salud del Papa: siguen las condiciones clínicas de cuadro crítico

El estado de salud del Papa Francisco, internado desde hace dieciséis días en el Policlínico Gemelli de Roma, sigue siendo objeto de atención, aunque sus condiciones clínicas se mantienen estables, según el último parte médico difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, que está siendo tratado por una neumonía bilateral, ha alternado ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo. Este tratamiento ha mostrado resultados positivos, ya que el Papa mantiene una buena respuesta en términos de intercambio gaseoso. Los informes indican que el Santo Padre sigue siendo afebril, lo que significa que no presenta fiebre, y no muestra signos de leucocitosis, una condición que generalmente está asociada a infecciones.

A pesar de la gravedad de su situación, los parámetros hemodinámicos del Papa se han mantenido estables durante todo el tratamiento, lo que es un buen indicio de que su sistema cardiovascular también está respondiendo adecuadamente a los cuidados médicos. Además, ha continuado comiendo y realizando fisioterapia respiratoria, colaborando activamente en su recuperación. Este aspecto es clave, ya que su participación activa en los ejercicios respiratorios contribuye significativamente a su rehabilitación.

En cuanto a su condición respiratoria, el Papa no ha presentado nuevos episodios de broncoespasmo, lo que es una señal alentadora de que su función pulmonar está siendo adecuadamente manejada. De acuerdo con el parte médico, el Papa se mantiene alerta y orientado, lo que demuestra que su capacidad cognitiva no se ha visto afectada por la neumonía.

Por la tarde, el Papa recibió la Eucaristía y dedicó tiempo a la oración, siguiendo su rutina espiritual a pesar de su estado de salud delicado. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo reservado, y los médicos continúan monitoreando su evolución de cerca.

En respuesta a la situación, la Santa Sede ha convocado un rosario por la salud del Papa que será presidido esta noche por el cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, en la Plaza de San Pedro. La iniciativa busca reunir a los fieles en oración por la pronta recuperación del Santo Padre.

La comunidad católica de todo el mundo sigue atenta a los reportes médicos, esperando que el Papa Francisco supere esta difícil prueba de salud con la ayuda de los cuidados médicos y la oración universal.