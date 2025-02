Recolección de residuos perecederos y carpidos será normal durante los Feriados de Carnaval

La Municipalidad de Nueve de Julio ha informado que, ante los feriados de Carnaval que se celebrarán el lunes 3 y martes 4 de marzo, la recolección de residuos perecederos (bolsitas) y productos de carpidos y escombros se llevará a cabo de manera habitual en toda la ciudad.

Las autoridades municipales aseguraron que los servicios de recolección no se verán interrumpidos por los días festivos.

En este sentido, se solicita a los vecinos que saquen sus residuos en los horarios establecidos, es decir, entre las 20:00 y las 21:00 horas, a fin de garantizar una correcta recolección.

No obstante, se hace énfasis en que los vecinos no saquen sus bolsitas en caso de lluvias intensas, ya que las condiciones climáticas podrían dificultar el proceso de recolección y generar problemas adicionales. En cuanto a la recolección de reciclables, habrá algunas excepciones. No se llevará a cabo la recolección el domingo 2 de marzo en la Zona 1 ni el lunes 3 de marzo en la Zona 2. Por lo tanto, se recomienda a los vecinos de estas zonas que gestionen sus residuos reciclables de manera ad

Desde la Municipalidad, se hizo un llamado a la colaboración de todos los vecinos para que respetaran los horarios establecidos, lo que facilitará la eficiencia en el servicio y contribuirá al mantenimiento de la limpieza y el orden en la ciudad. Además, se recordó que la adecuada disposición de los residuos contribuye al cuidado del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida para todos los habitantes de Nueve de Julio. Para cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, que continuará trabajando durante los feriados para asegurar la continuidad de los servicios. Con esta medida, la Municipalidad asegura que, pese a los días de descanso por los feriados de Carnaval, los servicios de recolección de residuos seguirán su curso con normalidad, garantizando la limpieza de la ciudad.