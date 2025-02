Padre Daniel Camagna: ‘La crisis de fe no significa una desconexión total con Dios’

Desde el inicio de su intervención en Modo Jubileo en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, que se emite los jueves a las 9.30, el Padre Daniel Camagna destacó que la crisis de fe que enfrentan muchas personas hoy no es simplemente un asunto de creencias religiosas, sino una lucha interior que se desencadena cuando la vida se torna difícil y llena de obstáculos.

Según el sacerdote, la pérdida de fe no debe confundirse con una pérdida de valores o moralidad, sino con la sensación de desconexión que algunas personas experimentan frente a las adversidades de la vida. El Padre explicó que cuando alguien atraviesa momentos dolorosos, como una enfermedad, la pérdida de seres queridos o situaciones de extrema dificultad económica, puede sentirse desconectado de Dios, incluso preguntándose por qué Él permite tales sufrimientos. Esta reflexión abrió una profunda conversación sobre el papel de la fe en esos momentos de angustia.

“El sufrimiento y la desesperanza no son señales de que Dios está lejos, sino oportunidades de encontrarnos más cercanamente con Él”, expresó el sacerdote, invitando a los oyentes a no ver los momentos de dolor como una señal de abandono divino. Según Camagna, la fe en estos tiempos debe ser entendida no como una certeza total de que todo estará bien, sino como un acto de confianza inquebrantable de que, incluso en el sufrimiento.

Una de las cuestiones que el Padre Daniel señaló es que muchas veces se confunden los problemas emocionales o psicológicos con una crisis de fe. Las dificultades vitales, como las pérdidas, el desamor o la incertidumbre, no deben interpretarse como una falta de espiritualidad. En su lugar, el sacerdote alentó a los oyentes a ver estos desafíos como momentos de prueba que pueden fortalecer el vínculo con Dios, si se afrontan con oración sincera y confianza. “La fe no está ausente del sufrimiento; está ahí, acompañando cada paso, ayudando a la superación y crecer”.

Asimismo, el Padre Daniel destacó ciertos factores que generan una crisis espiritual, como la presencia del mal en el mundo y las contradicciones que surgen dentro de las comunidades religiosas. Dijo que muchas veces las personas se sienten confundidas o desilusionadas cuando ven que quienes se llaman a sí mismos cristianos no practican lo que predican. Esto puede generar un desánimo generalizado, no solo respecto a los demás, sino incluso respecto a Dios. Sin embargo, el sacerdote invitó a los oyentes a no dejarse llevar por la frustración de estas experiencias ya mantener la mirada puesta en el verdadero sentido de la fe.

Durante su intervención, el Padre Daniel profundizó sobre la relación entre la fe y la duda. Aseguró que la duda es algo completamente natural en el camino espiritual. “Dudar no es un pecado. Al contrario, es parte del proceso de crecimiento en la fe”, explicó. Para él, la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir buscando y confiando en Dios incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. “La fe auténtica es un proceso de confianza, no de certeza absoluta”, resaltó.

El sacerdote concluyó con un mensaje esperanzador: “Nunca estamos solos. La fe nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. La fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la confianza de que no estamos solos en él”. Con estas palabras, el Padre Daniel Camagna dejó claro que, aunque la vida pueda estar llena de dificultades y pruebas, la fe sigue siendo una fuente constante de confianza en Dios”.