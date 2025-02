Leandro ‘Nano’ Álvarez: “Mi Compromiso es con el pueblo de La Niña y trabajar juntos”

Nano Álvarez, quien obtuvo la victoria por solo 13 votos, destacó que este resultado fue muy similar a la diferencia con la que había perdido en la anterior elección frente a Mirko Pardo. “La elección fue muy pareja. En la última elección, Mirko me ganó por 13 votos y, ahora, yo le gané por 13 votos, así que la diferencia es prácticamente la misma. Me siento muy agradecido por el respaldo de la gente”, comentó Álvarez.

Además, hizo referencia a la simbología del número 33, que eligió para su boleta. “Es un número que me ha acompañado siempre y tiene un gran significado para mí. También tiene un valor espiritual, y me siento identificado con él. Creo que el 33 es un número

El nuevo delegado, que asumirá su cargo el próximo 7 de marzo, aseguró que tiene claro el trabajo que se debe realizar para mejorar la localidad. “Lo primero que tengo en mente es organizar las calles, mantener el pasto, y atender muchas otras cuestiones que son esenciales para el bienestar de La Niña. Pero más allá de eso, lo más importante es el trabajo conjunto con los vecinos”, dijo Álvarez. En ese sentido, destacó que su gestión estará marcada por la colaboración y la apertura al diálogo. “El delegado no puede hacer nada solo, y la gente no puede avanzar sin el delegado. Las puertas de la delegación siempre estarán abiertas para resolver c

Álvarez también se refirió a la necesidad de trabajar en equipo para resolver problemas cotidianos, como el mantenimiento de las calles y el corte de pasto en los terrenos. “Si algún frentista no puede cortar el pasto, se envía un empleado a hacerlo. Lo importante es que todos estemos comprometidos con el cuidado de nuestro pueblo”, afirmó. Además, subrayó que el mantenimiento de los espacios

En un momento de la entrevista, Tinetti le preguntó sobre su relación con Mirko Pardo, su principal contrincante en las elecciones. Álvarez reveló que, antes de la elección, ambos habían tenido una conversación sincera y de reconciliación. “Nos encontramos antes de las elecciones y hablamos de manera muy cordial. Coincidimos en que, independientemente de quién gane, lo más importante es el futuro de La Niña. Ambos queremos lo mejor para el pueblo, ya desde ahora vamos a trabajar en con

Álvarez destacó que, a pesar de la rivalidad política, tanto él como Pardo comparten el mismo objetivo: mejorar La Niña. “Lo que pasó, pasó. Ahora, tenemos que dejar de lado las diferencias y centrarnos en lo que realmente importa. Vamos a trabajar juntos p

En cuanto a los desafíos futuros, Álvarez mostró su optimismo y confianza en que la comunidad se unirá para lograr el progreso de la localidad. “A pesar de la división de votos, la gente es inteligente y sabe que, si nos unimos, podemos avanzar. Estoy seguro de que todos trabajaremos por el mismo objetivo”, expresó.

Nano Álvarez también aprovechó la oportunidad de agradecer a los vecinos que lo apoyaron en esta elección. “Quiero agradecer a todos los que confiaron en mí. Mi compromiso es con todos los vecinos, independientemente de quién haya votado por mí o por mi oponente. A partir del 7 de marzo, estaré trabajando por el bie

El compromiso de Álvarez con la comunidad y su enfoque en la unidad y el trabajo conjunto parecen ser los pilares de su futura gestión. En su discurso, destacó que la colaboración será la clave para enfrentar los desafíos del pueblo y llevar a La Niña hacia un futuro mejor. Con este espíritu de trabajo y dedicación, Nano Álvarez se prepara para asumir nuevamente el cargo de delegado, con el firme objetivo de mejorar la vida de todo.