Marcela Vitale llama a la participación ciudadana y asegura que su trabajo continuará con esfuerzo y compromiso

Marcela Vitale, actual Delegada Municipal de Dudignac, se prepara para renovar su mandato en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de febrero. Con una trayectoria marcada por la cercanía con la gente y un estilo de gestión basado en el diálogo y el consenso, Vitale confía en que su compromiso con la comunidad será clave para continuar al frente de la delegación.

En una entrevista en ‘Despertate’, el programa radical líder de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Vitale compartió sus reflexiones sobre su candidatura, el trabajo realizado en su gestión, y los desafíos que enfrenta la localidad. La lluvia, que ha caído abundantemente en la región durante estos días, fue el tema de apertura. Agradecida por las precipitaciones, destacó la importancia de este recurso para el campo y las actividades rurales. “Este tipo de lluvias son una bendición para nuestros cultivos, y el trabajo de la delegación sigue, aunque con limitaciones por las condiciones climáticas”, comentó, refiriéndose al trabajo de limpieza de alcantarillas y el mantenimiento de las calles.

Con respecto a las elecciones, Vitale confirmó que se presenta con la boleta número 24, un número que, según explicó, tiene un significado personal muy fuerte. “El caballo es un símbolo que me representa mucho. Me he criado rodeada de caballos y mi signo zodiacal chino es el caballo de fuego. Creo que el caballo refleja cualidades como la lealtad, la resistencia y la nobleza, cualidades que trato de llevar al trabajo en la delegación”, manifestó.

En cuanto a su estilo de gestión, Vitale remarcó que su trabajo está basado en la comunicación constante con los vecinos, algo que considera esencial para poder gestionar de manera eficiente. “No soy de las personas que se concentran solo en las redes sociales. Prefiero estar cara a cara con los vecinos, escuchando sus inquietudes y trabajando en conjunto con las instituciones del pueblo, como las escuelas, bomberos y el club”, subrayó. La delegada se mostró especialmente orgullosa de los logros en el ámbito educativo, donde ha logrado coordinar esfuerzos para no solapar festividades y asegurar que todas las escuelas reciban el apoyo necesario.

Uno de los grandes desafíos durante su mandato ha sido la situación de seguridad en Dudignac, en especial por la presencia de los calabozos en la comisaría local. Vitale, tanto en su rol de delegada como de vecina, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la cantidad de presos que se albergan allí y las condiciones en las que se encuentran. “No es adecuado para un pueblo como Dudignac tener una comisaría con calabozos que muchas veces se convierten en una especie de cárcel temporal, con hacinamiento”, señaló, y afirmó que ha elevado esta preocupación al municipio para que se gestione su traslado o cierre.

A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó durante su mandato, como la pandemia, la crisis económica y la sequía, Vitale destacó la importancia de ser realista en sus propuestas. “No soy de hacer promesas vacías. Lo que me comprometo a hacer es lo que sé que se puede realizar con los recursos y las condiciones que tenemos”, afirmó. La delegada enfatizó que su candidatura es sencilla y sin ostentaciones, en línea con su estilo de trabajo austero y honesto.

La convocatoria a las urnas, sin embargo, no es solo un llamado a elegir a un delegado. “Es importante que la gente se comprometa, que salga a votar y participe en la vida democrática de la comunidad”, sostuvo. Para ella, la participación activa de los vecinos es fundamental para el futuro del pueblo. “El pueblo me conoce, he estado aquí durante todos estos años, y lo único que pido es que el 23 de febrero la gente se acerque a votar, porque luego no sirve quejarnos si no hemos tomado parte del proceso”, agregó.

Vitale también se mostró en contra de las campañas políticas que, según ella, a veces buscan “endulzar” los oídos de los votantes con promesas poco realistas. “Estamos en un tiempo de transición, y en este tipo de épocas, hacer promesas desmesuradas no es lo adecuado. La gente hoy quiere ver hechos concretos, no solo palabras vacías”, concluyó.

Con una gestión que se ha caracterizado por la cercanía con los vecinos, la humildad y la dedicación, Marcela Vitale sigue luchando por el bienestar de su comunidad, confiando en que su trabajo y su compromiso seguirán siendo los pilares de su reelección.

