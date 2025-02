Leandro ‘Nano’ Alvarez: Quiero seguir trabajando por mi pueblo’

El próximo 23 de febrero, Leandro Álvarez, conocido como Nano Álvarez, se postula nuevamente como candidato a delegado municipal de La Niña. Ese domingo serán las elecciones en las localidades del distrito de Nueve de Julio donde hay más de un aspirante para el compromiso y labor. Con una trayectoria de cuatro años en el cargo, previos a la labor actual de Mirko Pardo, Álvarez mostró en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, su conexión con los niñenses y está decidido a seguir trabajando por el bienestar de sus vecinos. En la charla exclusiva en Cadena Nueve, compartió sus propuestas y motivaciones para esta nueva candidatura.

Una propuesta basada en la cercanía con la gente

Leandro Álvarez no es un desconocido en La Niña. Con 60 años y una vida entera dedicada a su pueblo, su deseo de ser delegado responde a una solicitud constante de la gente que lo conoce. “Me postulé nuevamente porque mucha gente me pedía que lo haga. Quieren un cambio, quieren una nueva oportunidad de elegir a su candidato”, expresó Álvarez. A pesar de que el período de su mandato anterior fue extendido a cuatro años debido a la pandemia, asegura que la relación con los vecinos siempre fue una prioridad: “Lo básico es hablar con la gente, escuchar sus inquietudes y buscar soluciones juntos.”

Mejora de infraestructuras y atención a lo urgente

Uno de los principales temas que movilizan a Álvarez es la mejora de la infraestructura básica del pueblo. En particular, pone el foco en las calles, los espacios públicos y la salubridad. “Las calles deben estar bien regadas, el pasto cortado, y los espacios como el cementerio, la plazoleta y la plaza principal deben ser mantenidos”, destacó. Para él, estos son aspectos fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Además, se mostró comprometido con el mantenimiento de las calles, mencionando la importancia de evitar la acumulación de pozos y mantener los caminos en buenas condiciones.

A todo esto, Nano Álvarez refirió que durante su gestión, se enfocó en la importancia de los pastizales, no solo por cuestiones estéticas, sino por su impacto en la salud pública. “Es fundamental cortar el pasto para prevenir la proliferación de mosquitos. La salubridad de todos depende de esto”, comentó. Álvarez explicó que, a pesar de que a veces los frentistas no toman conciencia de su responsabilidad, durante su gestión él siempre procuró mantener un diálogo y llegar a acuerdos con los vecinos, especialmente con aquellos que no podían permitirse cortar el pasto por su cuenta.

Innovación en el sistema de riego

Una de las propuestas más innovadoras que Leandro Álvarez planea llevar adelante si es elegido nuevamente como delegado tiene que ver con el sistema de riego de las calles del pueblo. “El regador se vacía muy rápido y luego debemos esperar mucho tiempo para que se vuelva a cargar. Mi propuesta es instalar un tanque adicional en el regador para reducir el tiempo de espera y mejorar la eficiencia del sistema”, explicó. Con esta medida, Álvarez busca mejorar el mantenimiento de las calles, especialmente en los días de calor intenso, asegurando que las calles permanezcan en buen estado durante más tiempo.

El compromiso con la gente de La Niña

La propuesta de Álvarez no solo se limita a la infraestructura, sino también a la construcción de una comunidad más unida. “La gente me conoce desde siempre. Nací aquí, vivo aquí y no quiero irme. Mi compromiso es con mi pueblo y con mi gente. Por eso me postulo, para seguir trabajando por La Niña”, afirmó con firmeza.

La lista 33 y un mensaje de esperanza

Leandro Álvarez se presenta con la Lista 33 para estas elecciones, un número que eligió por simple afinidad. “El 33 es un número que me gusta, y me siento identificado con él. Estoy convencido de que con el apoyo de la gente, podemos seguir trabajando para mejorar La Niña”, concluyó.

El 23 de febrero se llevará a cabo la elección, y los vecinos de La Niña tendrán la oportunidad de elegir si Leandro Álvarez será nuevamente el delegado que impulse los cambios que la comunidad necesita. Con propuestas claras y un compromiso profundo con su pueblo, Álvarez se muestra preparado para seguir al servicio de su gente.