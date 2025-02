Hugo Enriquez: “Las retenciones son un lastre para la producción agropecuaria, necesitamos políticas definitivas”

En una reciente entrevista en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, las emisoras de la región, Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, analizó en profundidad la situación actual del sector agropecuario, abordando temas cruciales como las condiciones climáticas, las retenciones, las políticas tributarias y los desafíos en infraestructura vial y conectividad. El dirigente rural, expuso su visión sobre los problemas que enfrenta la producción local y las posibles soluciones que podrían mejorar el panorama de los productores rurales.

Alivio por las lluvias, pero los desafíos climáticos siguen siendo una preocupación

El presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio comenzó su intervención señalando que las últimas lluvias son un alivio para el sector. Según Enríquez, el mes de enero se presentó complicado debido a la falta de precipitaciones, lo que afectó gravemente la producción de varios cultivos. “Este enero fue complicado por la falta de agua. Tuvimos un mes de temperaturas agradables por la noche, pero la escasez de lluvias nos afectó, sobre todo en los cultivos de maíz y soja”, comentó. Sin embargo, Enríquez destacó que las lluvias de las últimas semanas fueron un factor positivo, ya que contribuyeron a mejorar las condiciones del suelo y redujeron la temperatura, lo que resultó en una mejora para los cultivos. “Algunas zonas de Nueve de Julio recibieron entre 22 y 40 milímetros de agua, lo que ha sido una bendición. Este tipo de precipitaciones se necesitan para que la campaña se normalice”, agregó, confiado en que las lluvias continuarán, lo que permitirá una recuperación en la producción.

Las retenciones siguen siendo una de las principales preocupaciones

Uno de los temas más sensibles que abordó Enríquez durante la entrevista fue el de las retenciones. A pesar de la reciente reducción de este impuesto, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio fue muy crítico con las políticas fiscales del gobierno nacional. “Las retenciones siguen siendo un lastre para la producción agropecuaria. Fue un impuesto que se puso para paliar la crisis, pero con el tiempo se convirtió en un impuesto distorsivo que nos hace menos competitivos en el mercado global”, expresó. Aunque valoró la reciente disminución de las retenciones, Enríquez remarcó que la medida es temporal y genera incertidumbre en el sector. “Es una medida que celebramos, pero con fecha de vencimiento. Eso genera mucho temor y expectativas, porque después de julio no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre está presente y afecta tanto a los productores como a los exportadores”, explicó.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio insistió en que la única solución para el sector es la eliminación definitiva de las retenciones. “No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se eliminen las retenciones definitivamente. Solo de esa forma podremos ser más competitivos en el mercado internacional”, añadió.

Infraestructura vial y conectividad: dos obstáculos que limitan el desarrollo rural

Enríquez también hizo hincapié en la problemática de la infraestructura vial, que sigue siendo uno de los grandes desafíos para los productores rurales. Si bien destacó algunos avances en la mejora de los caminos rurales, reconoce que todavía hay mucho por hacer. “A pesar de que el municipio ha realizado algunas obras, la verdad es que los caminos rurales no están en la mejor condición. Muchos de los caminos siguen siendo inaccesibles para los transportes pesados, lo que complica el traslado de la producción”, explicó.

El presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio destacó la importancia de que los gobiernos municipales sigan trabajando en la mejora de la infraestructura vial, ya que es un factor clave para que los productores puedan llevar sus productos al mercado de manera eficiente. “La falta de recursos es un factor limitante. Es necesario que se destinen más fondos para la mejora de los caminos rurales, ya que eso tiene un impacto directo en la competitividad del sector”, añadió. Además, Enríquez mencionó que la falta de acceso a Internet en muchas zonas rurales también es un obstáculo significativo para los productores. “El tema de la conectividad es otro de los grandes problemas que tenemos. Muchos productores no pueden acceder a servicios básicos como la carta de porte digital, simplemente porque no tienen una conexión estable a Internet”, afirmó, subrayando que la falta de acceso a Las tecnologías digitales dificultan enormemente el trabajo de los productores en el campo.

Tributos municipales y la distribución de recursos: una deuda pendiente

En cuanto a los tributos municipales, Enríquez manifestó que las tasas deben estar direccionadas para lo cal fueron creadas y el relación a la generación de los recursos y que no quedan en el distrito se debe considerar que “en las zonas productivas como Nueve de Julio, la recaudación es muy alta, pero la inversión en obras y en servicios no es proporcional a lo que se aporta. La distribución de esos recursos no está siendo justa”, afirmó. En este sentido, destacó que las tasas municipales deben ser utilizadas para mejorar los servicios y la infraestructura local, pero muchas veces no se destinan de la manera correcta. “No estamos en contra de las tasas, pero creemos que los recursos deben invertirse en lo que realmente lo necesita la comunidad. Y sobre los recursos que se van en impuesto y contribuciones “muchas veces los fondos recaudados no regresan a la zona en forma de inversiones”, explicó.

Proyectos de futuro: la necesidad de políticas a largo plazo

Por último, Enríquez destacó la importancia de establecer políticas públicas de largo plazo que continúen más allá de los ciclos electorales. “Es importante que las políticas no cambien con cada elección. Necesitamos que haya continuidad en las obras públicas y en las inversiones en infraestructura, porque el desarrollo del sector agropecuario depende de ello”, concluyó, subrayando la importancia de un trabajo conjunto entre los sectores. público y privado para fortalecer la actividad agropecuaria en la región.

A lo largo el diálogo, Hugo Enríquez se mostró optimista respecto a las perspectivas del sector agropecuario, aunque reconoció que aún existen múltiples desafíos que deben ser abordados de manera urgente. Las retenciones, la infraestructura vial, la conectividad y la distribución de los recursos son algunos de los temas que más preocupan a los productores de la región y que requieren soluciones a corto, mediano y largo plazo. La Sociedad Rural de Nueve de Julio, bajo su presidencia, sigue trabajando en estos temas con el objetivo de mejorar las condiciones de los productores y fortalecer el sector agropecuario local.