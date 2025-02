Un padre intervino violentamente para evitar que su hija se siguiera exponiendo al riesgo de accidente con una moto y sin casco

En Saladillo, en un video registrado por un vecino, se ve a un hombre, visiblemente alterado, forcejeando con los jóvenes para quitarles la moto. Según testigos, el padre, visiblemente preocupado por la seguridad de su hija, les pidió que detuvieran el vehículo, pero al ver que no lo hacían, decidió actuar de manera enérgica y retirarles la moto. A pesar de que la escena sacada de un momento de gran tensión, lo más alarmante fueron las palabras del hombre, quien, al ser cuestionado por los testigos de la escena, expresó: “Prefiero pegarle una piña a mi hijo y que no se mate, ¿entendes? No quiero que se mate, querida”, le señaló a una chica que le cuestiono el comportamiento. Es mi hija, le aclaró.

De las imágenes que publica Convergencias surge la reacción del padre. Este tipo de hechos refleja de manera cruda la preocupación y frustración que sienten muchos padres por la falta de precaución de los jóvenes, sobre todo con el tema de las motos. Parece que este padre actuó por instinto, impulsado por el miedo a que algo grave sucediera con su hija. Lo que más resalta es la desesperación de querer proteger a su hija, incluso si eso implica un acto tan drástico como quitarle la moto y hasta golpearla.

La relación con el uso irresponsable de las motos es un problema complejo, porque no solo se trata de la actitud de los jóvenes, sino también de la falta de conciencia sobre los riesgos, la infraestructura vial deficiente, y el comportamiento en muchos casos ante los controles, donde intentan esquivarlos o agredir a los agentes de Tránsito, Policia GUM, en muchos casos. Este tipo de acciones pueden ser peligrosas, pero también reflejan un punto donde los padres sienten frustraciones y actúan como les sale.

Es probable que este tipo de incidentes genere debate en la comunidad sobre hasta qué punto la violencia física es aceptable como respuesta para un acto de inconsciencia, y cómo se podrían encontrar soluciones más efectivas y preventivas.

¿Qué pensas sobre la manera en que los padres deben actuar cuando la palabra no alcanza?