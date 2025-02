En Nueve de Julio se repudio el discurso de Javier Milei en Suiza y se llamó a la defensa de los derechos humanos e igualdad de género

En el final de una tarde muy calurosa del primer sábado de febrero, la Plaza Belgrano de Nueve de Julio se transformó en un escenario de fuerte rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. En esa ocasión, Milei expresó que uno de sus objetivos era “exterminar” las voces que se oponían a su proyecto político, refiriéndose especialmente a aquellos sectores que luchan por los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad sexual. Esta polémica declaración generó un fuerte repudio en distintos sectores de la sociedad argentina, y en Nueve de Julio, una nutrida asistencia de personas se agruparon para alzar la voz contra lo que consideran un ataque directo a las identidades de género, las comunidades LGBTQ+ y los sectores más vulnerables.

La movilización, convocada por diversos colectivos sociales, feministas, LGBTQ+ y organizaciones de derechos humanos, comenzó a tomar forma a medida que caía la tarde. En un clima de unidad, los manifestantes se congregaron alrededor de colores que representaban a la comunidad LGBT, con respeto atención y rechazo a las políticas del actual gobierno nacional. Los organizadores aseguraron que la marcha no solo era una expresión de repudio hacia las declaraciones de Milei, sino también una manifestación de resistencia frente a lo que perciben como un avance de la intolerancia, la discriminación y el odio en la sociedad argentina.

La movilización se centró en la construcción de respuestas colectivas ante lo que describieron como una “emergencia social”, que afecta principalmente a sectores históricamente vulnerables. En palabras de quien abrió el encuentro, Milo Rodríguez, uno de las oradoras que leyendo el mensaje dijo: “Estamos aquí porque las palabras del presidente no son solo declaraciones, son un reflejo de una política que busca precarizar aún más nuestras vidas”. La protesta no solo estuvo dirigida a repudiar las declaraciones de Milei, sino a visibilizar el impacto concreto y violento de los discursos de odio que se han intensificado en el país. Se destacó el sufrimiento de las comunidades LGBTQ+, migrantes, trabajadores sexuales, pueblos originarios y personas con discapacidad, entre otros grupos que han sido históricamente discriminados.

A lo largo del acto, se denunció la manera en que los discursos de odio no se quedan en simples palabras, sino que se traducen en agresiones físicas, crímenes de odio y persecución ideológica. En uno de los momentos más significativos fue cuando se recordó la triple lesbicidio ocurrido en Barracas, un caso de extrema violencia que visibilizó el peligro real al que se enfrentan las personas de la comunidad LGBTQ+. “El odio que se propaga desde las esferas de poder alimenta la violencia cotidiana”, expresó Rodriguez en su lectura, señalando que no se trata solo de un problema simbólico, sino de un fenómeno que tiene consecuencias tangibles sobre la vida de las personas.

En el mensaje también se destacó el desgaste emocional y psicológico que provoca el clima de violencia simbólica generado por los discursos oficiales. Muchas de las personas presentes compartieron sus experiencias de cómo la discriminación sistemática y el discurso del odio afectan no solo su seguridad física, sino también su bienestar mental. “El impacto en nuestra salud mental es real. Hay un desgaste, una frustración y un sentimiento de que no estamos siendo escuchados”, afirmaron algunos de los asistentes, mientras se resguardaban bajo la sombra de un árbol que ofrecía un respiro del calor del día. A pesar de esta sensación de agotamiento, la marcha también tuvo un claro mensaje de resistencia y esperanza. Los participantes destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica de las luchas pasadas y de seguir organizándose ante la emergencia social que atraviesa el país.

La Cultura como Resistencia: Un Acto de Memoria Histórica

Uno de los elementos más destacados de la movilización fue el llamado a la acción cultural. Los manifestantes subrayaron la importancia de la cultura como herramienta de resistencia ante la creciente censura y represión que se percibe bajo el gobierno actual. La marcha se convirtió en un acto de reivindicación de la memoria histórica, recordando especialmente las luchas que tuvieron lugar en la década de 1990, como las asambleas barriales y las tomas de universidades. Además, se realizó una evocación del Frente de Liberación Homosexual (FLH) de 1975, con la lectura de su famoso llamamiento en el que se advertía sobre el peligro del fascismo y la necesidad de organizarse frente a las fuerzas conservadoras.

“Hoy, 50 años después, las amenazas de odio siguen vigentes, y la lucha por la libertad y los derechos sigue siendo urgente”, afirmaron los organizadores, en referencia a las dificultades que enfrentaron las comunidades disidentes durante la dictadura militar y los primeros años. de democracia. La memoria histórica, se destacó, debe ser una guía para las luchas actuales, y la movilización de Nueve de Julio sirvió como recordatorio de que la defensa de los derechos humanos es una causa colectiva y urgente.

Desde los oradores también se hizo un llamado a la acción concreta. Además de movilizarse en las calles y realizar intervenciones urbanas, se propuso una “Marcha Caravana de Orgullo Antifascista” que recorrería las principales ciudades de la ciudad. Esta marcha sería un espacio para visibilizar diversas luchas sociales, uniendo a los sectores oprimidos en defensa de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra el fascismo. “Queremos que nuestros derechos sean reconocidos y defendidos, no solo en las plazas, sino en todos los rincones del país”, señaló.

Además de la propuesta de la caravana, se mencionaron otras iniciativas de resistencia, como la pintura de murales, la realización de talleres de autodefensa y de formación política, y la organización de intervenciones callejeras para visibilizar las demandas de los colectivos que luchan por la igualdad. y la justicia social.

El acto también incluyó un reproche al gobierno municipal de Nueve de Julio, que fue señalado por no haber repudiado públicamente las declaraciones de Javier Milei. Según lo expresado, ese silencio no solo refleja una falta de compromiso con los derechos humanos, sino que también representa una forma de complicidad con las políticas del gobierno nacional. En ese sentido, también se hizo un llamado a los medios de comunicación locales, acusados ​​de permitir que se difundan discursos de odio sin cuestionarlos ni reflexionar sobre sus consecuencias. “El silencio de las autoridades locales y de los medios es complicidad. No podemos permitir que el odio se convierta en una herramienta de interacción en redes sociales”, señaló.

Desde las expresiones de distintas voces, se insistió en que la lucha no se limita a la defensa de los derechos de las comunidades LGBTQ+ o de los sectores más vulnerables, sino que es una lucha que involucra a toda la sociedad. Activistas de distintos sectores, desde el ambientalismo hasta el feminismo y las luchas por los derechos de los trabajadores, se sumaron al reclamo. Todos coincidieron en que el discurso de odio y la intolerancia no deben ser la base de la convivencia democrática. “Hoy no solo luchamos por nuestros derechos, luchamos por una sociedad más justa, inclusiva y libre de odio”, concluyeron, en una consigna que resonó en la plaza y que continuará guiando las luchas de los días venideros.

En definitiva, la marcha de Nueve de Julio fue una expresión de resistencia, pero también un llamado a la unidad. La lucha por la democracia, por la igualdad de derechos y por una sociedad más justa no se detiene, y la memoria histórica y la cultura seguirán siendo las armas más poderosas contra el retroceso que muchos temen bajo el gobierno de Javier Milei. La Plaza Belgrano, ese sábado, fue el punto de partida de una nueva etapa en la lucha por la democracia y la justicia social en Nueve de Julio.