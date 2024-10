El Gobierno busca arancelar las universidades públicas para los extranjeros no residentes

El Gobierno de Javier Milei habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes. En los próximos días, el presidente Javier Milei reglamentará el capítulo de educación relegado de la Ley Bases, que además fija diferentes criterios para distribuir recursos a todas las casas de altos estudios del país, observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.

La decisión se toma al otro día de la marcha universitaria que se realizó en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan ningún impuesto, es razonable que hagan alguna contribución”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Por algo están viniendo para acá, en sus países no debe ser tan accesible”, agregó Menem.

En los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. Lo que plantea la iniciativa en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.

Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán o no a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país.

Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”.

De acuerdo al Ministerio de Educación, en el 2015 eran casi 56.000 extranjeros. El crecimiento es constante y exponencial: en el 2017, 74.000.; en el 2019, 100.382 y en el 2021, 117.820. Sin embargo, si se toma el total de universitarios, solo el 4,1% de los estudiantes de pregrado y grado son extranjeros, y el 9,9% si se toma el universo de posgrado.

Si bien desde algunos sectores universitarios remarcaron que los principales lineamientos de la iniciativa no revisten a priori un foco de confrontación a futuro con el Ejecutivo, aclararon que no fueron notificados sobre la normativa. Desde la UBA, en tanto, se vieron sorprendidos por la medida al recalcar que la universidad no acepta extranjeros que no sean residentes del país.