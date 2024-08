El lunes 19 se trabajará normalmente ya que no será Feriado Puente

La llegada de agosto siempre genera expectativas entre los trabajadores y estudiantes que ansían un fin de semana largo. Este año, muchos tenían puestas sus esperanzas en el 19 de agosto, que podía oficiar de puente con el feriado del 17, conmemorando el Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no conceder este puente turístico, manteniendo el calendario oficial sin modificaciones.

La Cámara Argentina de Turismo hizo un llamado formal al Gobierno para convertir el 19 de agosto en un feriado puente. Argumentaron que esta medida no solo proporcionaría a los ciudadanos un descanso adicional, sino que también incentivaría el turismo interno, vital para la economía nacional. Sin embargo, el Gobierno ha optado por no ajustar el calendario de feriados, dejando el 17 de agosto, sábado, como un día no laborable y sin la adición del 19 como día puente.

La Ley N.º 27.399 regula los feriados en Argentina, y permite trasladar ciertos feriados y establecer días puente para fomentar el turismo. A pesar de esta normativa, no todos los años se implementan cambios en el calendario, lo que ha causado desilusión entre aquellos que esperaban un fin de semana largo este mes.

Los feriados en Argentina se dividen en:

Feriados Inamovibles: Se celebran en una fecha fija cada año y no se trasladan a otros días.

Feriados Trasladables: Algunos pueden trasladarse al lunes siguiente para generar fines de semana largos y promover el turismo.

Días No Laborables: Aplican para comunidades específicas o grupos dentro del país, permitiendo prácticas de tradiciones y ceremonias religiosas.

Fines de Semana Largos y Puentes Turísticos: El Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres feriados con fines turísticos al año, conocidos como "puentes". Estos días adicionales fomentan el turismo interno y benefician a la economía turística.

Calendario de Feriados 2024

Agosto:

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (Feriado trasladable), que este año no se mueve.

Septiembre:

Sin feriados oficiales.

Octubre:

Jueves 3 y viernes 4 de octubre: Año Nuevo Judío.

Viernes 11 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Feriado trasladable).

Noviembre:

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Feriado trasladable al lunes 18).

Diciembre:

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (Feriado inamovible).

Miércoles 25 de diciembre: Celebración de la Navidad (Feriado inamovible)

En resumen, el 19 de agosto no será un día puente, y los ciudadanos deberán esperar a los próximos feriados para disfrutar de un fin de semana largo.