Nico Marin, jóven Argentino, hoy elegido como Embajador de Buena Voluntad

Días atrás publicamos el galardón que el año pasado obtuvo este jóven fotógrafo de 24 años, Argentino, de origen bonaerense, más precisamente de San Miguel, que fué premiado en el 2023 como el mejor fotógrafo ambiental del planeta. Y también mostramos algunas de las espectaculares tomas que con sus equipos fotográficos logra fascinar al mundo.

Días atrás sumó otro galardón, y la ONU lo eligió junto a otras 9 personas, para ser Embajador de Buena Voluntad (Goodwill Ambassadors) del mundo, es una selección muy difícil de quedar entre estos nueve finalmente seleccionados.

La ONU define a los Embajadores de Buena Voluntad de esta manera: “son personas que no solo se destacan en sus campos, ya sea cine, televisión, música, arte o deportes, sino que también comparten el compromiso de hacer del planeta un lugar mejor para todos los humanos. A través de sus plataformas de alcance mundial y su influencia entre audiencias que trascienden las fronteras nacionales, nuestros Embajadores concientizan y movilizan el apoyo para ayudarnos a combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr un planeta saludable y un futuro sin pobreza y desigualdad”.

En palabras del mismo Nico Marín: “Tengo un nuevo rol dentro de las Naciones Unidas: expandir la paz mundial a través de los océanos y apoyar causas humanitarias.”

En sus redes sociales también posteó: “La vida no me para de sorprender, estoy muy contento de poder asumir este roll y hacer mi mayor esfuerzo para lograr los objetivos. Jamás imagine ni el %1 de todo lo que me esta pasando en la vida. Quien sabe algún día llegaremos al Nobel de la paz”.