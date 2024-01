Se pide el uso responsable del agua ante la ola de calor

El uso consciente del agua es una práctica esencial para la disponibilidad de este recurso. Consiste en adoptar hábitos y comportamientos que minimicen el desperdicio y la contaminación del agua, lo que promueve su uso eficiente.

Por ello, la Municipalidad de 9 de Julio brinda algunos consejos para fomentar el cuidado del agua en la vida diaria.

– No dejar correr el agua de las canillas innecesariamente mientras se lavan los utensilios de cocina ni dejar la ducha abierta antes de bañarnos.

– No descongelar con agua los alimentos. Es mejor bajarlos del freezer a la heladera con la antelación necesaria, en lugar de ponerlo bajo el chorro de agua.

– Cepillarse los dientes utilizando un vaso con agua, evitando que el agua corra tomando en cuenta que es una actividad que se realiza varias veces al día.

– No utilizar la manguera para lavados domésticos como la vereda, el patio de casa o el auto. Se puede hacer con un balde con el mismo resultado.

– Cerrar bien las canillas para evitar el desperdicio del recurso.

– No usar el inodoro como papelero o basurero; de esta manera se evitan las descargas innecesarias y además se cuida el sistema de saneamiento.

– Lavar los platos después de comer para usar menos agua y esfuerzo para quitar los restos de comida.

– Utilizar el lavarropas sólo con cargas completas para hacer menos lavados, minimizando el derroche de agua.

– Cuidar el agua de las piletas. Se recomienda cubrirlas cuando no se usan para impedir el ingreso de hojas y polvo, como así también utilizar los productos necesarios para mantenerla limpia. De esta manera la pileta se conserva y no es necesario cambiar el agua. Educación y concientización

Enseñarle a los niños y niñas sobre la importancia del agua y la necesidad de cuidar el recurso es la garantía de la accesibilidad para las futuras generaciones. La educación es fundamental para crear una sociedad consciente y la comunidad unida puede lograr un gran impacto positivo.