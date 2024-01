La OMIC hace advertencias ante el uso de tarjetas de Crédito o Débito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de utilizar las tarjetas de crédito y/o débito:

• No revelar claves ni números de tarjetas por ningún medio (mails, whatsApp, etc.) a aparentes proveedores de bienes y servicios.

• Revisar que el monto del cupón de la tarjeta coincida con lo que se pagó por el producto o servicio adquirido.

• Optar por recibir el resumen digital porque eso facilita la impugnación de las compras no realizadas, ya que llegará con la anticipación suficiente.

• No contratar o comprar por redes sociales.

• No ingreses a links de pago que recibas vía correo o mensaje de texto, ni ingreses información personal en esos enlaces.

• Revisar frecuentemente en el Home Banking los movimientos de las cuentas de las tarjetas.

• Si al revisar el resumen del tarjeta de crédito, visualizas una compra no realizada contas con treinta (30) días de recibido el resumen para efectuar el reclamo ante la entidad emisora del plástico (banco o empresa que proveyó la tarjeta).

Por información, reclamos o denuncias, acercate a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Nueve de Julio sita en calle Libertad N.o 934, o comunicate a través de las siguientes vías:

• Teléfono: 2317 -610000 Int. 160

• Mail: [email protected]