La OMIC explica cómo solicitar la baja de servicios

La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), brinda información importante acerca de los pasos a seguir al momento de gestionar la baja de algún servicio.

Al contratar un servicio de telefonía, cable, internet u otros recordá que tenés derecho a solicitar la baja del mismo:

➢ La empresa proveedora está obligada a otorgar la baja del servicio en el momento que la solicites.

➢ Los servicios pueden darse de baja de la misma forma en que los contrataste, por mail y/o por teléfono. Te recomendamos hacerlo por escrito, con una nota duplicada y exigir siempre un comprobante de recepción por parte de la empresa.

➢ Las empresas están obligadas a suministrar un comprobante de recepción de la solicitud en el término de las 72 horas.

➢ Solicitá un Número de Gestión. Te permitirá reclamar en caso de que no se cumpla con lo solicitado.

➢ Podés pedirla en cualquier momento del mes y no pueden negártela aunque tengas deuda. La baja del servicio no te exime de tus responsabilidades contractuales ni de la deuda que mantengas con la empresa.

Si tenés dudas o necesitas más orientación, comunícate con nosotros al teléfono 2317 610000 int. 160 o al correo electrónico: [email protected]. OMIC 9 de Julio – Libertad N.o 934 – 9 de Julio