La ANSES informará mensualmente los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Con el objetivo de otorgar mayor transparencia y facilitar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, a partir de enero la ANSES informa la valuación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de manera mensual y con una nueva metodología de valuación regida por valores técnicos de mercado, lo que otorga mayor transparencia.

Los informes mensuales con el nuevo criterio están disponibles para todas las personas y son de fácil acceso a través del sitio https://fgs.anses.gob.ar/subseccion/informes-3.

Durante la gestión anterior (2019-2023) se definió informar el valor del fondo de inversión tomando como referencia la cotización del dólar al cambio oficial del tipo comprador del Banco de la Nación Argentina.

Los datos eran publicados en informes trimestrales que, dada la particular situación de la economía del país y con la intensificación del cepo cambiario, el dólar oficial perdió representatividad e impidió mostrar con veracidad el valor real del fondo, toda vez que, por momentos existió una brecha de más del 200 por ciento del monto respecto de otras cotizaciones.

Es importante tener en cuenta que los criterios y metodologías de valuación de los activos los define el Comité Ejecutivo del FGS, así como también el cambio en la metodología; y que el Fondo está sujeto a los siguientes organismos de control internos y externos del Sector Público Nacional:

– Un área de control interna propia

– El Consejo del FGS

– La Comisión Bicameral de Control de los Fondos de Seguridad Social

– La Sindicatura General de la Nación

– La Auditoría General de la Nación

– La Defensoría del Pueblo de la Nación

