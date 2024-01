La OMIC hizo saber del nuevo formulario web para denuncias

La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), informa sobre la vigencia de un nuevo formulario web de denuncias.

Si tuviste un conflicto en tu relación de consumo, podés iniciar tu reclamo utilizando el formulario de denuncia que encontraras en la página web de la Municipalidad de 9 de Julio a través del siguiente link: https://www.9dejulio.gov.ar/omic.php

PASOS:

– Descargá el formulario, imprimilo y completá teniendo en cuenta incluir:

Tus datos completos reales (nombre, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc.);

Los del proveedor de bienes y servicios (fabricante, vendedor, etc.) con el nombre, domicilio y CUIT. Correo electrónico, etc.

Detalla los hechos sucedidos y se claro en tu pretensión (devolución del dinero, reparación, etc).

– Completado el formulario, deberás acercarlo personalmente a nuestra oficina sita en calle

Libertad 934 en el horario de 7:00 a 13:00 horas, junto con:

Copia de DNI

Copia de la toda la documental que tengas (por ej. Correo de confirmación de compra, ticket de compra,

factura, certificado de garantía, constancia de servicio técnico, o cualquier elemento que creas importante para demostrar tu relación con la persona contra quién inicias el reclamo).

Si tenés dudas o necesitas más orientación, comunícate al teléfono 2317 610000, interno 160 o al correo electrónico: [email protected].