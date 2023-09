Andrea Maccagnani: “Estamos en la espera de la terminación de la piedra”

Esta mañana en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, la delegada municipal de la localidad de Carlos María Naón, Andrea Maccagnani al hacer referencia a la gestión que lleva a delante señaló que es necesario contar con más personal, que lleguen más cámaras de seguridad y se aguarda la terminación del mejorado que corresponde al tramo del anteúltimo paso a nivel hasta las instituciones educativas, en relación a la obra que une a los vecinos con la Ruta provincial 65.

Si bien Maccagnani supo destacar la labor de empleados municipales, también es cierto que existe una demanda de empleados por un lado, alguien mas en la calle y otra persona para ayudarla desde la delegación, ya que hasta el momento las tareas admirativas y de limpieza son realizadas por ella. Asimismo, Andrea agrega que desde la Municipalidad ante este motivo le dicen: ‘si no hay bajas, no hay altas’.

Por otra parte, como te lo hemos comentado por este medio aún no culmina la obra sobre el acceso de Naón, por la falta del deposito que corresponde a Provincia. Al respecto, la delegada de la localidad menciona que, se espera de su terminación y que la semana pasada si bien se intentó reunir con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, esto no fue posible porque no lo encontró.

Por ultimo, también se refirió a las dos cámaras de seguridad que funcionan en la localidad la cual forman parte del Programa ‘Localidades Conectadas’: “Me dijeron que era un comienzo, pero para cubrir todo falta bastante”.