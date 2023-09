En Chacabuco un camión chocó con un tren de pasajeros

Un camión con semirremolque conducido por una mujer de nacionalidad brasilera chocó con el tren de pasajeros en el paso a nivel del kilómetro 212 de la ruta 7, a la altura de Chacabuco, esta madrugada.

La formación había salido de Junín pasada la media noche rumbo a Retiro y el hecho fue en plena lluvia.

La mujer que manejaba el transporte de cargas se llama Esther Liliana Ferreyra, de 48 años. No habría sufrido lesiones de gravedad, aunque no quiso recibir atención médica del personal médico del SAME que llegó al lugar.

La colisión fue a la altura de la locomotora.

La Policía Comunal de Chacabuco y la Policía Vial de Junín también concurrieron al lugar.

No se requirió de la presencia de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco.

Mientras se completaron las tareas de recuperación de los vehículos, la Policía efectuó un desvío de tránsito de la ruta 7 a través de la ciudad de Chacabuco.

La formación ferroviaria pudo retomar la marcha alrededor de las 7.00 cuando se completaron todos los trámites judiciales y el camión fue retirado del lugar.