Superluna Azul: es la segunda Luna Llena de agosto

Durante la noche de este 30 y 31 de agosto, se podrá observar el fenómeno de la Superluna Azul alrededor de las 22:37. Según expertos, no será necesario utilizar binoculares o telescopios para apreciarla.

La súper Luna azul es un fenómeno fantástico donde dos lunas llenas se juntan en un mismo mes, hay que recalcar que esto no significa que la luna no estará azul, si no que estará muchísimo más brillante y más grande debido a que en su órbita se encontrará en el punto más cercano a la tierra.

A nivel astronómico, ocurre cuando la Luna está en su fase llena y al mismo tiempo se encuentra en el punto más cercano al planeta. Mientras que se llama azul porque es la segunda vez que se muestra completa en un mismo mes.

En el plano astrológico, al estar en el signo de Piscis le permitirá a las personas encontrarse con sus deseos más profundos. Es un momento ideal para renovar la energía, principalmente, en el área relacionada al amor.