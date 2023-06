Provincia no cesa las obras en las Escuelas

1) Mejores escuelas. Finalizó la ampliación de la Escuela Agraria N° 1 de Coronel Suárez y ahora ya cuenta con dos nuevas aulas, una biblioteca y un núcleo sanitario. Estas obras requirieron una inversión de 29 millones de pesos y mejoraron las condiciones de los estudiantes de esta modalidad. En ese mismo municipio, inauguramos el SUM de la Primaria 12; la ampliación incluye un nuevo gabinete de psicología y sanitarios. La obra fue muy esperada por la comunidad del Barrio Rosario y supuso una inversión de 38 millones de pesos.

2) Obras en hospitales. Quedaron inauguradas las obras de ampliación del Hospital Municipal General San Martín de Carhué, que implicaron una inversión de 48 millones de pesos. Los trabajos en el área de emergentología incluyeron tres consultorios de guardia, vacunatorio, salas de oncología, hemoterapia y shock room, dos habitaciones del Hospital de Día, administración y oficina de enfermería. Seguimos invirtiendo para que cada bonaerense tenga el acceso a la salud que merece.

3) Escrituras. Entregamos 511 títulos de propiedad gratuitos en Olavarría, 319 en Puán y 186 en Moreno y, de esta manera, superamos las 80 mil escrituras desde el lanzamiento del programa Mi escritura, mi casa. Con esta medida brindamos seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. El trámite es gratuito, condona las deudas del impuesto inmobiliario y convierte a las propiedades en bienes de familia para que no puedan ser embargadas.