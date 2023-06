María José Gentile: ‘La clave de una buena gestión es concretando proyectos entre muchos que enriquecen con su visión’.

Una cámara de Cadena Nueve, visitó a María José Gentile en su consultorio. Se trata de la Jefa de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio y candidata a suceder a Mariano Barroso.

Pensó en conversar en su lugar de trabajo, cuando deja la función pública.

El encuentro fue en la mañana de este sábado cuando todavía un manto de niebla cubría la ciudad.

Su palabra e imagen es para verla y escucharla con atención. De cada pregunta o tema surgieron definiciones que muestran su personalidad, capacidad y lo que quiere para Nueve de Julio.

‘Soy de la que le hace exámen exhaustivo a cada paciente ya que si bien soy reumatóloga puede surgir otra patología’.

‘Encaro desafíos como la vida de cada persona, es la vida’.

‘Desde chiquita dije que iba a ser médica y mi mamá guarda una cartita a los reyes donde le pedía un juego de médica’.

‘Mamá es la persona que siempre te abraza aunque no estés’.

‘Mi papá me acompaña y aconseja y ahora, desde afuera se metió en la política, por lo cual lo escucho con atención’.

‘Si tengo el visto buenos de mis padres, es que voy bien’.

‘Por ética, jamás se me ocurrió poner una boleta en el consultorio’.

‘Si, con algún paciente se habla de política en general, pero el tema es su salud’.

‘Juagaba en la calle con mis vecinos de barrio’.

‘Con los hijos del Dr. Baglietto en el garaje jugábamos al circo’.

‘Me gustaba la gimnasia artística, fui a tenis y a folklore en Las nazarenas’.

‘Me gusta la música nacional y además del folklore, sigo a Abel Pintos, sobre todo las letras’.

‘Los buenos proyectos se construyen entre todos’.

‘Los nuevos juegos del parque hacen al punto de referencia de la ciudad que pocas ciudades tiene y se renovaron los juegos y el sector con sentido de integración, accesibilidad y seguridad’.

‘El informe de transparencia municipal no me hizo ruido, no me sorprende porque sé de la gestión de Mariano y el dinero que es de los vecinos debe ponerse en obras para ellos. No debe sorprendernos’.

‘Cuando nos reunimos con el Ministro de Seguridad bonaerense me impacto escuchar que por muchos varios años no recibirán un nuevo policía’.

‘Me llamó la atención que los socios de Juntos, apoyara la iniciativa de la oposición, ya que no quieren ver la realidad’ (sobre la Emergencia en Seguridad Vial).

‘Después de escuchar a Patricia, dijimos, este es el camino sin dudas que necesita la Argentina”.

‘Ella en su paso por el Ministerio de Seguridad, demostró lo que nadie demostró en mucho tiempo, la lucha contra el narcotráfico y el mantener sus convicciones intactas”.

‘La plata de los vecinos tiene que estar en la ciudad y no puesta en la política”.

‘Estoy convencidísima que el orden y el coraje que ella tiene es lo que necesita la Argentina. Hay que hacer cambios profundos para poder llevar adelante un gobierno y ella lo tiene todo pensado”.

‘Coincido con Patricia Bullrich en que el país hay que sacarlo con orden y coraje y es lo que necesita la Argentina, ante esta crisis’.

‘Patricia tiene la fuerza que el cambio necesita’.

María José Gentile: ‘La clave de una buena gestión es concretando proyectos entre muchos que enriquecen con su visión’.