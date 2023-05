Andrés Ibarra: “Boca será el único club del mundo que llene dos canchas cuando juegue de local”

El ex Gerente General del Club Atlético Boca Juniors y socio vitalicio, Andrés Ibarra, presentó esta noche los ejes de campaña del “Movimiento Pasión y Gestión” y oficializó el proyecto de “La Bombonera del Siglo XXI”.

La presentación se dio en el marco de una cena multitudinaria que reunió a más de mil

personas en el barrio de La Boca y contó con la presencia del ex Presidente de la Nación,

Mauricio Macri. Durante el evento, se hizo un recorrido por los capítulos más gloriosos del

club desde su fundación y se proyectó cómo será el “Boca del futuro”.

A la hora de rememorar históricas hazañas, distintos protagonistas dieron su testimonio.

Entre ellos se destacaron Alfredo Rojas, Ángel Clemente Rojas, Miguel Ángel Brindisi,

Diego Cagna y Roberto Abondanzzieri. Además, los mellizos Schelotto, Martín Palermo y

Rolando Schiavi se hicieron presentes de manera virtual.

El primero en tomar la palabra fue Mauricio Macri, quién recordó la etapa dorada del club

donde bajo su conducción se consiguieron 16 títulos en 12 años, entre los cuales se

distinguen las cuatro Copas Libertadores y las dos Copas Intercontinentales.

El antiguo mandatario xeneize sostuvo que “Boca tuvo su etapa más gloriosa no sólo por la

cantidad de títulos que ganamos sino porque construimos una institución sólida y respetada

en el mundo con un liderazgo serio que priorizó la gestión, el profesionalismo, y que puso

los intereses del club por el encima de cualquier personalismo”. “No creo en los liderazgos

mesiánicos en la política, en la empresa ni en el deporte. Creo en el trabajo en equipo”,

agregó.

Además, Macri recordó que “Andrés Ibarra fue parte de esa gesta histórica que logramos

durante 12 años. Estoy seguro de que va a continuar esa visión y lograr una transformación profunda en lo que el hincha y socio quieren, que es un club con una gestión moderna y fuerte económicamente, con reglas claras, y un equipo competitivo a nivel internacional”.

Por su parte, Ibarra manifestó la intención de “volver a poner a Boca entre los cinco equipos más importantes del mundo. Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer”.

Para ello “es fundamental que Boca esté por encima de todos, nadie puede ser más importante que el club”, remarcó.

En su discurso, el candidato opositor prometió:

1. “Recuperar la mística a través de una gestión seria y profesional, con reglas de juego claras, valores y trabajo en equipo”.

2. “Potenciar las juveniles, haciendo especial énfasis en la formación de personas y no

sólo futbolistas, para volver a tener una de las mejores canteras del mundo”.

3. “Convertir a Boca en un club de vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías y crear el Centro de Innovación Boca Juniors”.

4. “Construir la Bombonera del Siglo XXI en Casa Amarilla. La única solución definitiva,

verdadera y cumplible”.

Al referirse a la gestión actual, sostuvo que una de sus mayores preocupaciones es “el

destrato que está sufriendo el socio de Boca” y resaltó que “los filtros son cada vez más

injustos. Hasta los vitalicios tienen problemas para ingresar. Incorporaron más de 100 mil

adherentes y no les brindaron ni una solución”. Asimismo, insistió en que “hace falta

gestión, trabajar todos los días para Boca y por Boca. Ser buen jugador de fútbol no te hace buen dirigente. Hay que formarse y estar preparado”.

Con respecto a la forma de conducir de esta dirigencia, el candidato opositor remarcó que

“de los jugadores que se fueron libres o en conflicto, Boca se privó de que le ingresen por lo menos 35 millones de dólares. Con ese dinero podríamos haber incorporado más y mejores refuerzos con poder de reventa y un DT consagrado. Los casos de Molina, Mac Allister, Retegui y Rossi son un reflejo perfecto de cómo no se maneja un club”.

Hacia el final de su exposición, Ibarra ahondó en detalles de la Bombonera del Siglo XXI y

anunció que el proyecto de rezonificación fue presentado hoy en la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. “Se trata de la única solución definitiva, verdadera y cumplible”, subrayó. “Boca será el único club en el mundo que llene dos canchas cuando juegue de local”, aseguró.

Entre las figuras ligadas al mundo Boca que participaron del encuentro estuvieron el actual

Jefe de Campaña, Javier Medín; el ex mandatario xeneize, Daniel Angelici; los Presidentes

de agrupaciones boquenses Edgardo Alifraco, Marcelo London, José Palmiotti y Carlos Aguas; los dirigentes Royco Ferrari, Rómulo Zemborian, Pedro Orgambide, Francisco Quintana, Horacio Paolini, Gregorio Zidar, Oscar Ríos; la familia del ex Presidente Pedro

Pompilio; y otros ex jugadores como Nicolás Novello, Oscar Pianetti, Osvaldo Potente, José

Basualdo, Carlos Mac Allister, Jorge Benítez, Abel Alvez, Pablo Mouche, Jesús Dátolo.

La Bombonera del Siglo XXI

● Somos la hinchada más numerosa de Argentina y uno de los clubes más populares del mundo. Merecemos tener un estadio más grande. Que sea moderno, sustentable y cumpla con los más altos estándares de calidad.

● Ampliar la Bombonera actual fue la primera opción que estudiamos junto a los mejores ingenieros y arquitectos del país. Analizamos todas las alternativas que existían.

● Cualquier ampliación hubiese sido un parche. Seguiríamos teniendo problemas de capacidad. Además, nuestro estadio ya tiene más de 80 años y empieza a mostrar déficits.

● Por eso vamos a construir la Bombonera del Siglo XXI. Un estadio mundialista en Casa Amarilla con capacidad para 105 mil personas. De La Boca y en Boca.

● Las tribunas tendrán un corte “en escamas” idéntico a la Bombonera que garantizará la misma acústica y latido. El campo de juego tendrá exactamente las mismas medidas que tiene hoy. La visión va a ser perfecta desde cualquier ubicación.

● Desde afuera se podrán apreciar los pórticos característicos de nuestro querido Alberto J. Armando. La nueva Bombonera va a tener el mismo espíritu que la actual.

Será un homenaje a Delpini, Ingeniero Civil a cargo de la construcción en la década del 30.

● La Bombonera actual es una pata central de este proyecto. Siempre será nuestro templo, ahí tenemos recuerdos imborrables. Nunca va a dejar de latir. A tal punto que ambos estadios van a estar conectados a través de un puente.

● Los días de partido se abrirán las puertas para todos aquellos que no pueden ingresar a la cancha nueva, tengan la oportunidad de disfrutar el partido desde ahí con pantallas gigantes. Con lugar para alrededor de 150 mil hinchas, seremos el único club del mundo que llenará dos canchas cada vez que el equipo juegue de local.

● Ahí jugarán las gladiadoras y los juveniles. Y cuando no haya partido cumplirá un rol

social que los mismos socios y vecinos definirán. Nunca dejará de ser el corazón del barrio.

● Se trata de un proyecto integral que contempla mejoras urbanas en el barrio y mayores oportunidades para los vecinos de La Boca. Se potenciará el circuito turístico, comercial, social y cultural de la zona y se generarán más fuentes de trabajo.

Ficha técnica

● Capacidad: 105.638 (47.369 / +83%)

● Plateas: 52.481 (+29.356 / +127%)

● Populares: 49.673 (+15.673 / +46%)

● Palcos: 3.484 (+2.340 / +204%)

● Cabinas TV / Radio: 20 unidades

● Estadio Mundialista

● Costo aproximado: 390 millones USD

● Pantallas: 12 de 8K

● Estacionamiento: 5000

● Espacios comerciales

● Patios de comidas

● Puerta de acceso: 22

● Dimensiones: 180 x 280 x 55

● Campo de juego: 105 x 70 (mismo que actual)

● Wifi de última generación

Foto aérea

● Link a foto

Planos estadio

● Link a pdf

Video presentación en la Legislatura

● Link a video