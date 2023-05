‘Habitando Aulas’ recorre escuelas públicas y privadas en el distrito

El pasado viernes 12 de mayo comenzó la primera etapa de “Habitando Aulas” con los alumnos de 6to. año secundario de todas las escuelas públicas y privadas del partido.

Este proyecto de la Municipalidad de Nueve de Julio está coordinado por la secretaría de Cultura, Educación y Deportes y la Oficina de Empleo, en articulación con la subsecretaría de Producción y la secretaría de Desarrollo Comunitario.

En esta instancia se desarrollarán talleres sobre la confección del currículum vitae (y sus aspectos principales) y la identificación de intereses y capacidades, generando un espacio de reflexión con los jóvenes, en relación a sus posibilidades a futuro transmitiendo la importancia de la formalidad y el compromiso que requiere una búsqueda laboral.

Los talleres serán dictados durante mayo por el equipo de la Oficina de Empleo, la dirección de Educación y la dirección de Trabajadoras Sociales, en las escuelas públicas y privadas del distrito, unificando y mezclando los cursos con el fin de fomentar la integración, la escucha y la participación activa.

El día viernes 12 se realizó el primer encuentro en la Escuela Secundaria No 8 que recibió a la Escuela Secundaria No 7, logrando una muy buena jornada de trabajo con excelente participación de los jóvenes, interés en la tarea y vinculación entre ambas instituciones.

La bienvenida estuvo a cargo de la Coord. de la Oficina de Empleo Cecilia Fusari y acompañaron el desarrollo de la misma los directivos de dichas instituciones; Martín Guaragna, Agustín Díaz (ESN8) y Nancy Bergé (ESN7), y los funcionarios municipales Julia Cereigido, Marisa Poratti y Fernando Mendilaharzu.

Este próximo viernes, el Colegio Jesús Sacramentado recibirá a Escuela Especial No 501, la Escuela Técnica No 1 Otto Krause, el CEPT No 15 y el Colegio Los Ceibos; y el día martes 23 la Escuela Técnica No 2 Mercedes V de Labbe asistirá al Colegio San Agustín.

Luego de estas jornadas se desarrollarán otras con los turnos de la tarde y vespertinos, y más adelante el equipo de trabajadoras sociales y la Oficina de Empleo visitarán las escuelas de las localidades.

Este proyecto es acompañado por la comunidad educativa, contando con el apoyo de todos los directores de las escuelas secundarias, la Inspectora Jefa Distrital Leonor Capriroli, los inspectores de educación secundaria Claudia Apella y Enrique Márquez y el inspector de secundaria gestión privada Leonardo Zabala, quienes han solicitado fomentar la integración entre los alumnos de 6to. año; y fortalecer los conceptos principales de búsqueda laboral y currículum vitae.