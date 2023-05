Provincia anunció suba del 30% para jubilados bonaerenses que cobran la mínima

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes un aumento del 30% en las jubilaciones y pensiones mínimas bonaerenses con retroactividad a marzo y la puesta en marcha de diez sedes para la realización de trámites jubilatorios.

Con este nuevo ajuste que beneficiará a los adultos mayores del Instituto de Previsión Social bonaerense, las prestaciones se incrementaron un 140% en el lapso de un año, comparando con mayo del 2022, por encima de la inflación que en los últimos doce meses acumuló un 104,3%.

Además, Kicillof se refirió al anuncio del programa oftalmológico “Ver para seguir aprendiendo”, un convenio entre el IPS y la Fundación Banco Provincia, y manifestó que a partir de esta iniciativa “son 9.000, en esta primera etapa, los beneficiarios del IPS que van a recibir sus anteojos porque es una complejidad para aquellos que cobran las mínimas prestaciones”.

El anuncio tuvo lugar en la presentación de la segunda etapa del programa “IPS Más Cerca”, que pretende descentralizar las prestaciones provinciales para que lleguen a los distintos distritos, sin necesidad de que la persona se acerque a la sede central.

“Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando en la tele alguno escucha a algún representante de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, hablar de dinamitar, sabe que las primeras víctimas en las que están pensando son en los jubilados”, afirmó Kicillof, en relación a los dichos de Mauricio Macri de días atrás.

Y recordó: “Siempre se la han agarrado con los jubilados y lo ven como un sector que tiene una relativa indefensión. Vemos que lo primero que el neoliberalismo agarra es lo que consideran lo más débil y vulnerable”.

Siempre apuntando a la oposición, el mandatario sostuvo que hay veces que el ajuste se hace de manera solapada e intentan que pase desapercibido. “La burocracia, la dificultad de los trámites, los vericuetos por los que hay que atravesar para acceder a un derecho que corresponde son parte de un ajuste encubierto”, lanzó junto a la presidenta del IPS, Marina Moretti, y la vicegobernadora Verónica Magario. “La burocracia es un modo del ajuste. A la derecha le molesta paradójicamente cuando el Estado se vuelve más cercano y más eficaz”, añadió.

Asimismo, Kicillof criticó los discursos de la oposición que plantean dividir a la provincia de Buenos Aires al afirmar que “estamos los que creemos que la Provincia es viable y hay que integrarla, y si no te gusta, no te interesa y no sabés solucionar problemas dedicate a otra cosa y no a romper lo que existe”.

Por su parte, Moretti recordó que el organismo atravesó “un proceso de vaciamiento” y que “hubo que planificar y producto de esa planificación trabajamos en respuestas urgentes y nos ocupamos de 26 mil personas que esperaban su beneficio y no lo tenían”.

Celebró también la apertura de 10 sedes regionales en jurisdicción de Mercedes, San Nicolás, Junín, General Pueyrredón, La Matanza, Bahía Blanca, Olavarría, La Plata, Tres de Febrero y Avellaneda.