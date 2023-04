Doble jornada de sensibilización y actualización sobre hepatitis C

Finalizó este sábado en la sede del Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, la segunda Jornada de Sensibilización y Actualización sobre Hepatitis C, la que tuvo como organizadores a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio,

el Centro de Testeo Rápido de HIV e ITS del Centro Integrador Comunitario “Dr. Martín Callegaro”, el Servicio de Infectología del Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia” y el Servicio de Hepatología del Hospital San Juan de Dios (La Plata).

Los objetivos fundamentales de las exposiciones que comenzaron este viernes, giraron en torno de la necesidad de Sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de la Hepatitis C, fomentar la realización de test rápidos para Hepatitis C y su implementación a largo plazo y sensibilizar a los profesionales de salud del

primer y segundo nivel de atención acerca de la importancia de solicitar serología para Hepatitis C; entre otros aspectos; y a través de diferentes actividades para la población general y personal de salud del primer y segundo nivel de atención.