Nacho Palacios: ‘En agosto la sociedad elegirá entre una continuidad de Barroso, o un cambio’

‘Desde hace años recorremos los barrios y localidades del distrito ya que entendemos que es una manera de hacer política, y ahora los consultamos que quiere de cada lugar’, así comenzó ratificando que quiere ser Intendente de Nueve de Julio a partir de 2023, Ignacio ‘Nacho’ Palacios, desde Juntos -UCR y siempre dentro del espacio.

‘De cada vecino en esos encuentros rescatamos sus aportes’, añadió.

El presidente del bloque del radicalismo en la Concejo Deliberante distrital resaltó que hay equipos de trabajo para analizar cada necesidad y a su vez, mejorar o corregir lo que se ha hecho. Este enfoque es teniendo presente que todo lo que se proponga sea ‘de posible cumplimiento’.

‘Nosotros vamos armando la idea de lo que queremos para hacer mejor a Nueve de Julio y es lo que vamos a presentar en la campaña’, enfatizó.

‘En política no existe la suerte, todo es un proceso’ y ese cambio ha hecho el radicalismo de haber estado alicaído, ahora se proyecta de otra manera, señaló Nacho Palacios.

‘Al PRO, como partido nuevo le falta dirimir en internismos las diferencias y ello hace que lo que suceda en el orden nacional, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sea mirado con atención, ya que somos parte del espacio’, dijo quien aspira a ser Jefe Comunal de Nueve de Julio.

Y con relación a la provincia, Nacho Palacios dijo que de los tres que esperan gobernar desde La Plata, ‘nos seduce más una renovación joven como Martín Tetaz, con perfil fuerte en lo económico, pero por estar encolumnados, se acompañara a quien se decida, ya sea Maximiliano Abad o Gustavo Posse’.

‘No me sorprendió el lanzamiento de María José Gentile por parte de Juntos-PRO, ya que era un secreto a voces’ expresó el dirigente añadiendo que eso es señal que habrá PASO en el espacio. Su presentación responde al perfil del PRO que trabaja más en silencio. Y la PASO es la opción para que la sociedad elija a quien considera mejor para que gobierno. ‘A María José la respeto mucho y es una muy buena candidata que aporta mucho al espacio’. ‘Y cuando se lanzó no le hice llegar ningún mensaje ya que no fuimos invitados’ y en agosto habrá una discusión fuerte entre la continuidad de Barroso, que ello representa María José (Gentile) y nosotros que somos un cambio’.

Al ser consultado si es motivo de preocupación que la candidata del PRO sea médica, ya que tienen llegada en la gente ‘ como ya ha ocurrido – y que podría ser la primera mujer intendenta, Nacho Palacio dijo que no hay cuestión de género y sobre ser médica, ya en le elección pasada se le ganó a dos candidatos médicos -por Mignes y Zapata. Y vencimos a los dos.

‘Y lo que estará en discusión es entre la continuidad de Barroso o el cambio’, enfatizó y ‘no es cuestión de género, remató.

