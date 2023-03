URGARA para en todo el país los Acopios y Cooperativas de cereales

A partir de las 0.00 horas de jueves 30 URGARA para todos los Acopios y Cooperativas del país.

Es en reclamo de 3 meses y 15 reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación con dilaciones y ausencia de voluntad para acordar ante ‘nuestros justos reclamos’ con la patronal, Federación de Acopiadores y Coninagro.

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina- URGARA – adelantó que es por tiempo indeterminado y a través de un comunicado expresa que ‘Solicitamos la revisión oportunamente pautada de la paritaria del Sector, a fin de subsanar el grave deterioro que sufren los salarios de nuestros representados ante la continua y grave espiral inflacionaria que los ha destruido’.

Añade el gremio que ‘𝗘𝗹 𝗼𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶́𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗮𝗹𝗼𝗻𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗷𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗻̃𝗼 𝗮𝘁𝗿𝗮́𝘀 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝟰 𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗜́𝗭 𝗼𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 y sus menguados ingresos’.

‘Asimismo, y con total desaprensión – resaltan -, se niegan a fijar con pautas serias 𝗲𝗹 𝗕𝗼𝗻𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗔𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶́𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗼𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘂𝗺𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗼𝘁𝗮𝘀 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 totalmente irrisorias y sin fundamento’.

NO TIENEN EXCUSAS. No pedimos nada que no nos corresponda.

‘𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀’, concluye la nota.