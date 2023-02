Mendiguren: “Este modelo industrial mostró resultados contundentes y trabajamos para sostenerlo”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que “todas las medidas que estamos promoviendo apuntan a buscar un equilibrio macroeconómico pero manteniendo el nivel de actividad”, y destacó el crecimiento y la oportunidad de desarrollo que enfrenta el país, al presentar el informe de gestión y perspectivas a futuro ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación. Tras repasar los principales resultados de la gestión, sostuvo: “En estos temas hay muchas coincidencias en el Congreso. Aportemos lo que sirve, corrijamos lo que no sirve, pero no dejemos de debatir y actuar juntos sobre el modelo de desarrollo industrial que necesita el país”. “Si no cambiamos la matriz productiva de Argentina es difícil alcanzar la estabilidad macroeconómica”, aseguró el secretario ante las y los diputados que integran la comisión. Y agregó: “Nuestro planteo es defender un modelo industrial y productivo, porque a la luz de la experiencia es lo que nos va a permitir salir de los ciclos de endeudamiento que solo sirven para tapar agujeros”. Durante su exposición, Mendiguren repasó los principales números de la actividad industrial de los últimos años. En ese sentido, subrayó que: – La industria creció 13% en comparación con 2019. – En 2022 todos los sectores productivos crecieron respecto a 2021. – 14 de los 16 sectores están por encima de la prepandemia. – 2023 se proyecta como otro año de crecimiento, acumulando así tres años seguidos de crecimiento luego de 15 años. – La inversión creció 44% en el tercer trimestre de 2022 contra el cuarto trimestre de 2019. – Las exportaciones de bienes fueron las más altas de la historia alcanzando los USD 85 mil millones. -Las exportaciones industriales superaron los USD 56 mil millones en 2022, siendo las más altas desde 2011. – Las importaciones también fueron las más altas de la historia en 2022 en montos (USD 81.500 millones), y en el último año aumentaron tanto en monto como en cantidades. – En relación al empleo, se acumularon 23 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo privado formal. – En el período 2020-2022 Argentina logró USD 34.201 millones de superávit comercial. Mendiguren remarcó que el gobierno nacional está “tratando de estabilizar las variables macro. Argentina ha tenido muchos planes de estabilización que tuvieron como objetivo el ajuste, la caída de actividad, recaudación y siempre se generó un gran sacrificio del empleo”. “Estamos avanzando en un camino nuevo, que implica buscar un equilibrio macroeconómico pero manteniendo el nivel de actividad. Avanzamos con un conjunto de medidas que apuestan al crecimiento premiando todo lo que es la producción adicional. Nuestra meta es crecer para dejar atrás una situación compleja”, afirmó. Mendiguren estuvo acompañado por el subsecretario de Análisis y Planificación Productiva, Gabriel Vienni, quien presentó los principales programas llevados adelante por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Tras la exposición, las autoridades respondieron las consultas de las y los legisladores presentes. También estuvieron presentes el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, y las subsecretarias de Industria, Priscila Makari; de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano, de Gestión Administrativa, Julieta Almécija.