No hay registros de mujeres rusas que haya llegada a la provincia para ser mamás

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló de las complicaciones que traen las altas temperaturas a la población y subrayó el cuidado que hay que tener para evitar deshidrataciones. Si bien señaló que este clima no genera más consultas en hospitales, indicó que hay más contagios de patologías gastrointestinales. En declaraciones radiales, explicó la importancia de las vacunas bivalentes contra el coronavirus, hizo referencia a los casos de mujeres rusas que llegan al país a tener a sus hijos y defendió el relanzamiento del Plan Qunita.

“En la temporada de calor aumentan ciertos contagios, como la diarrea. Si los adultos mayores o los pequeños no están bien hidratados, son los mayores afectados, puede ser que haya más demanda por deshidratación”, expresó. Asimismo, aseveró que “la ‘temporada alta’ hospitalaria en realidad es cuando hace frío”, por la propensión a contraer neumonía por la circulación de ciertos virus.

Sobre los casos de mujeres rusas que llegan a Argentina a tener a sus hijos, Kreplak fue cauto y reflexionó. “Argentina tiene sistema de salud que garantiza derecho, calidad y accesibilidad. Me preocupa cuando la mirada tiene que ver con el ‘Estado abusado’, me parece que es una mirada chiquitita”, indicó. En esa línea, señaló que “no es un tema sobre la demanda en el sistema de salud, sino sobre Derechos Humanos” y confió que “no hay registro de embarazadas rusas en el sistema bonaerense”. Para cerrar, enfatizó: “Cuando empieza el lucro en el acceso de salud, esto se torna en mercancía. Eso nos hace retroceder como sociedad; hay que pensar en la salud como derecho”.

Sobre el escenario de la pandemia de coronavirus en el país y el avance de la campaña de vacunación, explicó que “la vacuna bivariante o bivalente es igual a la anterior pero tiene la misma información de la original, al virus de Wuhan se le agrega una nueva variante, como la de Omicrón”.

En esa línea, explicó que se estudió que “las vacunas sirven”, por lo que aplicar una vacuna nueva genera mayor protección. “Las personas pierden parte de la protección, las defensas con las nuevas vacunas se mantienen más elevadas. Las personas que hace más de 6 meses que no se vacunan, especialmente los mayores de 50 con enfermedades crónicas, son los que más riesgos tienen”, puntualizó. No obstante, aclaró: “Si uno se dio la vacuna que no es la bivalente también ayuda”.

Kreplak aclaró también que la vacuna de la gripe “que es otra” distinta a la del Covid-19, también se actualiza todos los años, y señaló que entre abril y mayo estará llegando.

El funcionario se refirió también al relanzamiento del Plan Qunita, luego del cierre de la causa judicial en la que no pudo comprobarse delito alguno. “El kit está equipado con todo lo que precisa un bebé que va a nacer y tiene la misma calidad que uno que se podría comprar. Se tienen que cumplir una serie de estándares de calidad que lo cumple. No solo le damos el kit, sino que garantizamos procesos y calidad en la atención del embarazo y el parto”, remarcó.